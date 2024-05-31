Национальный банк Украины установил на 31 мая 2024 года официальный курс гривны на уровне 40,50 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 2 копейки.
Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на две копейки
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Валютный рынок
НБУ на 31 мая установил официальный курс евро на уровне 43,81 грн. Европейская валюта подешевела на 11 копеек.
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Источник: Минфин
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