Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на две копейки

Национальный банк Украины установил на 31 мая 2024 года официальный курс гривны на уровне 40,50 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 2 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 31 мая установил официальный курс евро на уровне 43,81 грн. Европейская валюта подешевела на 11 копеек.

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