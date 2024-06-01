Биткоин в мае вырос на 11%, Ethereum — на 24,6%

В мае 2024 года биткоин укрепил свои позиции на 11,07%, а Ethereum вырос на 24,65%. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass.

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Биткоин

Первая криптовалюта закрывает май «с плюсом» в шестой раз. Для сравнения — за аналогичный период 2023 года цена биткоина снизилась на 6,98%.

Наибольший рост биткоина в мае был в 2017 и 2019 годах. Тогда актив за месяц вырос на 52,71% и на 52,38% соответственно.

На момент написания новости цена биткоина составляет около $67 600.

Ethereum

Ethereum также закрывал май «с плюсом» в шестой раз. В 2024 году прирост актива составил 24,65%, за аналогичный период 2023 года цена эфира выросла на 0,16%.

При этом самый большой рост Ethereum в мае был в 2016 и 2017 годах. Тогда актив за месяц вырос на 61,95% и на 161,43% соответственно.

На момент написания новости Ethereum торгуется около $3 770.