В мае 2024 года биткоин укрепил свои позиции на 11,07%, а Ethereum вырос на 24,65%. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass.
Биткоин в мае вырос на 11%, Ethereum — на 24,6%
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Биткоин
Первая криптовалюта закрывает май «с плюсом» в шестой раз. Для сравнения — за аналогичный период 2023 года цена биткоина снизилась на 6,98%.
Наибольший рост биткоина в мае был в 2017 и 2019 годах. Тогда актив за месяц вырос на 52,71% и на 52,38% соответственно.
На момент написания новости цена биткоина составляет около $67 600.
Ethereum
Ethereum также закрывал май «с плюсом» в шестой раз. В 2024 году прирост актива составил 24,65%, за аналогичный период 2023 года цена эфира выросла на 0,16%.
При этом самый большой рост Ethereum в мае был в 2016 и 2017 годах. Тогда актив за месяц вырос на 61,95% и на 161,43% соответственно.
На момент написания новости Ethereum торгуется около $3 770.
Комментарии