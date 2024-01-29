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29 января 2024, 16:34 Читати українською

Yasno начинает отключения должников: сума неуплаты достигла 3,6 миллиарда

За время действия моратория на отключение электроэнергии для населения численность потребителей-должников у Yasno выросла с 760 тыс. до 1 252 абонентов — на 65%. А сумма задолженности достигла 3,6 млрд грн (3 574,48 млн грн). Об этом в ответ за запрос «Минфина» сообщили в Yasno.

За время действия моратория на отключение электроэнергии для населения численность потребителей-должников у Yasno выросла с 760 тыс.

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Что ответили в компании

Там также уточнили, что Yasno — это бренд, под которым работает группа компаний по снабжению электроэнергией, решений по энергоэффективности и электромобилям, предоставляющие услуги для 3,5 млн украинских семей в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях и юридических клиентов по всей Украине (на подконтрольной Украине территории).

Мораторий на отключения света для физлиц введен почти сразу после начала полномасштабного вторжения — 5 марта 2022 года. Кабмин принял постановление «Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения», которым было запрещено начислять и взыскивать с физлиц пеню и штрафы (также инфляционные начисления, процентов годовых на задолженность) за несвоевременное или неполное внесение населением платы за жилищно-коммунальные услуги. При этом был установлен мораторий на отключение абонентов-неплательщиков. Этот подход применялся только к домохозяйствам и не относился к физлицам-предпринимателям и юрлицам.

Однако 29 декабря 2023 года Кабмин принял постановление № 1405, которым отменил мораторий на отключения неплательщиков. Исключение из этого правила сделали только для поврежденного войной жилья (потребитель должен об этом проинформировать энергетическую компанию), зон активных боевых действий и регионов в оккупации. Власти объяснили отмену льготы ростом задолженности населения за электроэнергию.

Рост задолженности

«Минфин» запросил у Yasno данные по динамике роста задолженности с начала полномасштабного вторжения. Из данных на начало 2024 года видно, что самая крупная задолженность была сформирована в Днепропетровской области — 1,5 млрд грн, на втором месте идет г. Киев с 1,1 млн грн, а дальше Донецкая область с 963,8 млн грн.

Если говорить о динамике прироста долгов, то самая серьезная она в Донецкой области — в 3,4 раза за три года. За ней идет г. Киев с 2-кратным ростом и Днепропетровская область — 1,9 раза.

Большая часть общей задолженности за электроэнергию приходится за долги свыше 3 месяцев — 1,496 млрд грн (41,9% общего объема) и на долги за 1 месяц — 1,4556 млрд грн (40,7%).

Руководство Yasno заявляло о том, что начнет отключения света должникам с 29 января, и сегодня подтвердило старт выключений, но обещали заранее предупреждать людей.

«Отключение может быть произведено только при предупреждении потребителя не позднее чем за 10 рабочих дней до дня отключения. Предупреждение предоставляется потребителю отдельным письменным уведомлением, в котором указываются основание, сумма задолженности по соответствующему договору и период, за который возникла эта задолженность», — говорится в комментарии Yasno для «Минфина».

Читайте также: Украинцы жалуются на необоснованные долги за свет

Компания «Киевские энергетические услуги», работающая под брендом Yasno, пока не публиковала результаты за 2023 год. Но есть отчет о хозяйственной деятельности за 2022-й. Согласно нему, предприятие предоставило 3 662 974 тыс. кВт•ч электроэнергии, из них по свободным ценам — 2 170 756 тыс. кВт•ч. А также предоставило 10 467 тыс.м³ природного газа юрлицам и 171 тыс.м³ бытовым потребителям.

Финансовый результат ООО «Киевские энергетические услуги» в 2022 году составил 496,9 млн грн, а чистая прибыль — 407,5 млн грн.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
+105
AleksandrBank
AleksandrBank
29 января 2024, 16:57
#
Пора. Як би це погано не звучало нажаль!
+
+45
mac
mac
29 января 2024, 17:35
#
Придется отказатся от телевизора) интернета и электронных кабинетов
+
0
Nikita1984
Nikita1984
29 января 2024, 19:14
#
А повестку тогда как получать? Если президент говорит нужно это дело диджитализировать и не обилечивать на улицах
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 января 2024, 19:56
#
Для такого счастья хватит
и смартфона с электронной почтой…
+
+43
bankirsha1984
bankirsha1984
29 января 2024, 18:23
#
Головне, щоб вимикати тільки справжніх боржників, а не тих де борги невідомо як «малюють». Такі випадки теж є й суперечок постачальник/споживач немало, і до НКРЕКП ця інформація доходить, регулятор втручається. Якщо все буде чесно, об'єктивно — то правильно вимикати. Споживаєш — маєш платити, то зрозуміло
+
0
Nikita1984
Nikita1984
29 января 2024, 19:17
#
Нужно бы в домах где электроплиты и в которых нет централизованной горячей воды, люди поставили бойлеры из-за отсутствия альтернативы делать тариф дешевле чем в тех домах где есть газ и горячая вода.
У меня в квартире абсолютно всё на электро
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 января 2024, 19:58
#
Горячую воду и отопление тоже не даром отпускают…
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0
Пельмень Макарон
Пельмень Макарон
29 января 2024, 19:41
#
>НКРЕКП
>чесно
🤡
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