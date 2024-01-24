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24 января 2024, 16:40 Читати українською

Новые вирусы и ложь ИИ: 4 главных страха, о которых говорили на форуме в Давосе

В ходе Всемирного экономического форума эксперты подготовили огромный документ на 125 страниц, в котором расписали ключевые риски для человечества в ближайшие годы. Что нас ожидает уже в этом году, в течение следующих двух и в перспективе — десяти, по версии Давос, рассказала Co-Founder и Board Chairwoman в Digital Developers Committee Ирина Муштина.

В ходе Всемирного экономического форума эксперты подготовили огромный документ на 125 страниц, в котором расписали ключевые риски для человечества в ближайшие годы.

Проблемы климата

В этом году самый большой риск эксперты видят в экстремальной погоде.

На первом месте это, конечно, потепление, но сюда и землетрясения, цунами и другая непогода. Глобальное стабильное потепление на 1,5 градуса приведет к необратимым изменениям планеты.

Потепление в Арктике, которое происходит в два раза быстрее, чем где бы то ни было, самое опасное. Потому как рискует разморозить древние болезни — как микробные, так и вирусные, — к которым ни у человека, ни у животных не будет никакой стойкости.

А это риск следующей, еще более смертельной, чем ковид, пандемии. Но есть еще немного времени на это.

Дезинформация

А вот следующая ступень, которая будет самой опасной в следующем году, — это дезинформация, в частности, созданная с помощью ИИ.

В чем опасность? Ожидается, что в течение следующих двух лет около трех миллиардов человек примут участие в выборах в ряде стран, включая Бангладеш, Индию, Индонезию, Мексику, Пакистан, Великобританию и США. Широкое распространение дезинформации может подорвать легитимность новоизбранных правительств. Как следствие, беспорядки могут варьироваться от жестоких протестов и преступлений на почве ненависти к гражданской конфронтации и терроризму.

С другой стороны, распространение дезинформации может быть использовано для усиления цифрового авторитаризма и использования технологий контроля над гражданами. У правительств будет все больше возможностей определять, что является правдой, потенциально позволяя политическим партиям монополизировать общественный дискурс и подавлять другие голоса, включая журналистов и оппонентов.

Социальная поляризация

Предыдущий пункт приведет к следующим рискам: социальной поляризации и международным вооруженным конфликтам, которые, в свою очередь, приведут к экономическому спаду.

Действительно, поляризованные общества более склонны доверять информации (истинной или ложной), которая подтверждает их убеждения. Учитывая недоверие к правительству и средствам массовой информации, простого вопроса о том, был ли этот контент сфабрикован, может быть достаточно для достижения соответствующих целей.

Это будет создавать основу для дальнейшей поляризации.

Последствия могут оказаться значительными. Когда эмоции и идеологии омрачают факты, манипулятивные нарративы проникают во все сферы жизни — от здравоохранения до социальной справедливости и образования, и окружающей среды. Фальсифицированная информация также может подпитывать вражду — от предвзятости и дискриминации на рабочем месте до жестоких протестов, преступлений на почве ненависти и терроризма.

Доступ к ИИ

Напоследок, хочу сделать акцент на ИИ. Его концентрация в отдельных руках (часто это частные компании, которые могут работать в неизвестно чьих интересах) может создать еще больший разрыв между сообществами и странами, между теми, у кого есть доступ к передовым технологиям, и у кого — нет. Это, в свою очередь, может повлиять на эскалацию конфликтов из-за повышения возможностей.

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Безудержное распространение все более мощных технологий ИИ радикально изменит экономики и общества в течение следующего десятилетия — к лучшему и худшему.

К лучшему — в здоровье и синтетической биологии, образовании и экологии.

К худшему — в распространении дезинформации, потере работы, киберугрозах и войнах.

Источник: Минфин
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