Глава МВФ: рост мировой экономики в прошлом году немного превзошел прогноз

Рост мировой экономики в 2023 году оказался чуть более сильным, чем ожидалось, и это будет иметь позитивные последствия в 2024 году. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

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Устойчивость экономики

«Глобальная экономика оказалась удивительно устойчивой, — сказала она в интервью Bloomberg в Давосе. — 2023 год оказался лучше, чем мы ожидали. И этот позитив перейдет на 2024 год».

Прогноз МВФ

В октябрьском обзоре World Economic Outlook (WEO) МВФ прогнозировал, что глобальная экономика вырастет на 3% в 2023 году и на 2,9% в 2024 году. Следующий WEO будет опубликован в текущем месяце.

По словам Георгиевой, экономику США ждет «мягкая посадка», поскольку процентные ставки начнут снижаться.

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Ранее во вторник первый заместитель главы МВФ Гита Гопинат заявила в ходе одного из мероприятий проходящего в Давосе Всемирного экономического форума (ВЭФ), что шансы на «мягкую посадку» американской экономики выросли.

Гопинат отметила при этом, что ожидания финансовых рынков в отношении быстрого снижения ключевых ставок ведущими мировыми ЦБ «несколько преждевременны», поскольку борьба с инфляцией еще не завершена.

«Рынки ждут, что центробанки будут довольно быстро опускать ставки. Я думаю, пока несколько преждевременно делать такие выводы, — сказала Гопинат. — Следует ожидать, что ставки будут уменьшены в какой-то момент в этом году, однако, основываясь на данных, которые у нас есть сейчас, мы полагаем, что это, с большей вероятностью, случится во второй половине года».

Говоря о Китае, Георгиева отметила, что властям КНР следует продолжать открывать госкомпании для инвесторов, решать проблемы крупных долгов местных органов власти, а также рынка недвижимости, чтобы экономика страны не попала в ловушку медленного роста.

«Китай осознает, что без проведения сложных структурных реформ экономический рост в стране может замедлиться до менее 4%», — сказала глава МВФ, отметив, что она видит «твердую решимость КНР сохранять международную вовлеченность».

Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил в Давосе во вторник, что темпы экономического роста в Китае в 2023 году составили порядка 5,2%, превысив целевой показатель правительства страны, несмотря на отсутствие масштабных стимулов.