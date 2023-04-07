Мировая экономика в ближайшие 5 лет будет расти наихудшими темпами с 1990 года — МВФ

В ближайшие пять лет мировая экономика будет увеличиваться в среднем примерно на 3% в год — это самый плохой среднесрочный прогноз с 1990 года. Об этом заявила директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает Бизнес.Цензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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По словам главы МВФ, среди сдерживающих рост факторов — дальнейшая фрагментация экономики и геополитическая напряженность.

МВФ также присоединяется к призывам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и других международных институций по сохранению центральными банками курса на повышение процентных ставок в ближайшие кварталы. По словам Георгиевой, борьба с инфляцией крайне важна для улучшения среднесрочных экономических показателей.

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Крах Silicon Valley Bank и Credit Suisse обнаружил ошибки, допущенные некоторыми банками в управлении рисками, а также упущения надзорных органов, однако власти и регуляторы в последние недели действовали быстро и системно, заявила глава МВФ.

Георгиева подчеркнула, что новые экономические прогнозы, которые МВФ опубликует на следующей неделе, почти не будут отличаться от январских. В январе ожидалось замедление роста мировой экономики с 3,4% в 2022 году до 2,9% в 2023 году.