Шуляк рассказала, как украинцы незаконно пытаются получить компенсацию по программе «єВідновлення»

Совокупная сумма согласованных компенсаций по программе «єВідновлення» пересекла отметку в 7 млрд грн. Впрочем, программу неоднократно пытались использовать и граждане, для которых по закону эта компенсация не предусмотрена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

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Среди наиболее распространенных злоупотреблений со стороны заявителей:

Попытки выдать заброшенное жилье за повреждение в результате вооруженной агрессии рф против Украины.

Намеренное повреждение жилья ради компенсации.

Представление недостоверной информации о повреждении — использование для заявлений фотографий, обработанных в программе Photoshop.

Попытки получения компенсации дважды: если ремонтные работы еще не выполнены, оснований отказа нет.

Получение помощи на восстановление жилья из нескольких источников — не только за средства «єВідновлення», но и за средства, в частности, благотворительных фондов.

Попытки подать заявку не владельцами жилья.

«Также мы видим высокую активность со стороны граждан, которым Законом ограничено право получить компенсацию, но они все же пытаются сделать это обманом».

В частности, речь идет о людях, которые помогали оккупантам, подсанкционным лицам, гражданам, у которых есть судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных разделом I «Преступления против основ национальной безопасности Украины» Особенной части Уголовного кодекса Украины", — заявила нардеп.

Нововведение

Она подчеркнула — большинство злоупотреблений удается предотвратить, но на этапе разработки сейчас несколько важных нововведений, которые сделают программу еще более прозрачной.

В частности, сейчас разрабатывается алгоритм выявления случаев, когда заявитель получает материальную помощь из нескольких источников. Кроме того, все благотворительные источники, оказывающие гуманитарную помощь гражданам, обяжут фиксировать соответствующую информацию. Это позволит предотвратить двойное возмещение.

Кроме того, обсуждается возможность дополнить уголовный и административный кодексы Украины статьями об ответственности для таких заявителей.

«Также мы не исключаем возможности, что массовые выплаты компенсаций могут привести к повышению цен на рынке недвижимости, особенно это касается более безопасных регионов, поэтому есть смысл разработать механизм урегулирования или сдерживания этого», — добавила Шуляк.

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Напомним

С декабря 2023 года для украинцев, чье жилье было повреждено в результате боевых действий, появилась возможность получить помощь для проведения не только срочного ремонта (сумма компенсации — до 200 тыс. грн), но и капитального ремонта своих домов.

Максимальная сумма компенсации на этом этапе: 350 тыс. грн. для восстановления квартиры и 500 тыс. грн. для частного дома.