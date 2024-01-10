Всемирный банк ожидает замедления роста ВВП Украины в 2024 году до 3,2%

Всемирный банк в обновленном обзоре глобальных экономических перспектив улучшил оценку роста валового внутреннего продукта Украины в 2023 году до 4,8% с 2% полугодием ранее и спрогнозировал замедление восстановления до 3,2% в 2024 году. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

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Прогноз Всемирного банка

«Перспективы Украины остаются достаточно неопределенными. Прогнозируется, что рост составит 3,2% в 2024 году и 6,5% в 2025 году. Ожидается, что активные военные действия будут продолжаться в 2024 году, в то же время базовые эффекты и разовые факторы, включая урожай сельскохозяйственных культур, должны ослабнуть. Частичное решение неопределенности в 2025 году будет способствовать возобновлению экспорта и постепенному увеличению инвестиций в реконструкцию», — отметил банк.

Он отметил, что несмотря на рост в прошлом году, достигнутый объем реального ВВП примерно на 30% ниже, чем до полномасштабного вторжения россии. Рост был подкреплен улучшением доступа к электроэнергии, более высоким урожаем и дополнительными государственными расходами, хотя и за счет увеличения бюджетного дефицита и дефицита текущего счета, а Черноморской зерновой инициативе была найдена альтернатива, пояснил ВБ.

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В целом, говоря о регионе Европы и Центральной Азии, банк прогнозирует, что рост в нем останется ниже уровня наблюдаемого до пандемии, отражающего затяжные последствия пандемии и вторжения россии в Украину: он составит в этом году 2,4% по сравнению с 2,7 % в 2023 году, 1,2% в 2022 году и 7,1% в 2021 году.

«Геополитическая напряженность продолжает создавать риски ухудшения ситуации. В период с 2021 по 2023 год количество случаев политического насилия и демонстраций в регионе по сравнению с октябрем почти утроилось, особенно в россии и Украине. Усиление напряженности и конфликтов может усилить и без того тяжелые человеческие и экономические потери», — отметил, в частности, ВБ.

По его мнению, другие геополитические противоречия, как напряженность между Арменией и Азербайджаном и между Косово и Сербией, могут возобновиться, а большое количество президентских, парламентских и местных выборов в 2024 году также увеличивает неопределенность будущей экономической политики.

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Для россии ВБ прогнозирует замедление роста ВВП в 2024—2025 годах в соответствии с 1,3% и 0,9% с 2,6% в 2023 году.

Напомним

НБУ в конце октября улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году с 2,9% до 4,9%, а в 2024 — с 3,5% до 3,6%, ухудшив его на 2025 год с 6,8% до 6%.

Правительство в начале ноября улучшило оценку роста ВВП в 2023 году с 2,8% до 5%, но ухудшило ее на 2024 год с 5% до 4,6%. На следующий год он ожидает ускорения роста до 6,8%.