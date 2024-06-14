Microsoft инвестирует более $7 миллиардов в новые дата-центры в Испании

Корпорация Micosoft планирует инвестировать 6,69 млрд евро ($7,16 млрд) в развитие новых центров обработки данных в северо-восточном регионе Испании Арагоне, который становится основным центром облачных вычислений в Европе. Об этом сообщает Reuters.

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Региональное правительство Арагона заявило, что американский технологический гигант подал заявку на получение разрешения на строительство центров обработки данных на участке за пределами города Сарагоса, подтвердив сообщение местной газеты El Heraldo.

Microsoft, недавно объявившая об инвестициях в размере 2,1 миллиарда евро в центры обработки данных в Мадриде, отказалась комментировать планы в Арагоне.

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Microsoft вслед за своим главным конкурентом Amazon присматривается к Арагону. В прошлом месяце Amazon объявила, что инвестирует 15,7 млрд евро в течение следующих 10 лет в строительство центров обработки данных в Арагоне. Amazon заявила, что будет полностью снабжать свои центры обработки данных возобновляемой энергией.

Арагонский регион обладает большой ветроэнергетической мощностью. Сарагоса, пятый крупнейший город Испании, стал логистическим и транспортным центром, расположен на полпути между Мадридом и Барселоной, и посередине главного торгового коридора, соединяющего Пиренейский полуостров с Францией и остальной Европой.