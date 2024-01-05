Криптобиржа BitMEX отправит на Луну 1 BTC с ключом к кошельку

Криптобиржа BitMEX, занимающая последние места по объемам торгов среди других бирж, отправит на Луну 1 биткоин в виде физической монеты с гравировкой ключа для доступа в кошелек, где и лежит этот один BTC. Об этом компания сообщает в соцсети Х.

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«Биткоин интегрирован в посадочный модуль Peregrine-1, который следует на Луну и везет 20 других полезных грузов из 7 разных стран», — говорится в сообщении.

Аппарат будет запущен 8 января, а 23 февраля он уже приземлится на спутник.

На 5 декабря 2024 года 1 биткоин стоит свыше $43 тыс.

BitMEX — это криптобиржа зарегистрированная на Сейшелах и по данным CoinGecko занимает одно из последних мест по торгам — $386 тыс в сутки (на момент написания новости). Лидером среди криптобирж остается Binance с объемом торгов более $16 миллиардов за сутки.

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