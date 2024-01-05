Криптобіржа BitMEX відправить на Місяць 1 BTC з ключем до гаманця

Криптобіржа BitMEX, яка обіймає останні місця за обсягами торгів серед інших бірж, відправить на Місяць 1 біткоїн у вигляді фізичної монети із гравіюванням ключа для доступу у гаманець, де й лежить цей один BTC. Про це компанія повідомляє у соцмережі Х.

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«Біткоїн інтегрований у посадковий модуль Peregrine-1, який прямує на Місяць й везе 20 інших корисних вантажів із 7 різних країн», — йдеться у повідомленні.

Апарат запустять 8 січня, а 23 лютого він вже приземлиться на супутник.

На 5 грудня 2024 року 1 біткоїн коштує понад $43 тис.

BitMEX це криптобіржа зареєстрована на Сейшелах й за даними CoinGecko займає одне з останніх місць за торгами — $386 тис за добу (на момент написання новини). Лідером серед криптобірж лишається Binance з обсягом торгів понад $16 мільярдів за добу.

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