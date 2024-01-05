Аналитики раскритиковали инициативу правительства по доступу налоговиков к банковской информации и счетам

Аналитические центры подвергли критике расширение полномочий налоговиков, что предусматривает Национальная стратегия доходов, представленная правительством. В частности, специалисты считают, что доступ к банковской информации и счетам это нарушение Конституции и может нести коррупционные риски. Об этом идет речь в анализе Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

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В исследовании принимали участие специалисты экономических аналитических центров и эксперты по налоговой политике. В общем, они пришли к выводу о том, что такая инициатива правительства создает значительные коррупционные риски и возможно только при добровольном согласии налогоплательщика.

Расширение полномочий налоговиков наряду с отменой моратория на проверки во время войны создает политику чрезвычайно агрессивного сбора налогов, считают экономисты.

Комментируя инициативу правительства, эксперты отметили, что опыт 2020−2022 годов показал, что отсутствие проверок почти никак не сказалось на уплате налогов.

«Это указывает на то, что абсолютное большинство таких проверок излишне с фискальной точки зрения, следовательно, только приводят к непроизводительным потерям как со стороны бизнеса, так и со стороны государства, а также создают коррупционные риски. Вероятно, коррупционные возможности, которые создают проверки, являются одним из главных факторов, который приводит к избыточному их количеству», — отметили экономисты.

Напомним, что Национальная стратегия доходов в рамках борьбы с налоговым долгом предусматривает предоставление полномочий ГНС без решения суда налагать арест на счета (имущество) и блокировать их до полного погашения налогового долга.

Налоговикам предлагается предоставить полный доступ к информации об объеме и обращении средств всех налогоплательщиков, в том числе и физических лиц, на их счетах в банках без решения суда и уголовных производств.

Национальную стратегию доходов до 2030 года обнародовали в конце декабря.