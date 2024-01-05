Аналитические центры подвергли критике расширение полномочий налоговиков, что предусматривает Национальная стратегия доходов, представленная правительством. В частности, специалисты считают, что доступ к банковской информации и счетам это нарушение Конституции и может нести коррупционные риски. Об этом идет речь в анализе Центра социально-экономических исследований CASE Украина.
Аналитики раскритиковали инициативу правительства по доступу налоговиков к банковской информации и счетам
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
В исследовании принимали участие специалисты экономических аналитических центров и эксперты по налоговой политике. В общем, они пришли к выводу о том, что такая инициатива правительства создает значительные коррупционные риски и возможно только при добровольном согласии налогоплательщика.
Расширение полномочий налоговиков наряду с отменой моратория на проверки во время войны создает политику чрезвычайно агрессивного сбора налогов, считают экономисты.
Комментируя инициативу правительства, эксперты отметили, что опыт 2020−2022 годов показал, что отсутствие проверок почти никак не сказалось на уплате налогов.
«Это указывает на то, что абсолютное большинство таких проверок излишне с фискальной точки зрения, следовательно, только приводят к непроизводительным потерям как со стороны бизнеса, так и со стороны государства, а также создают коррупционные риски. Вероятно, коррупционные возможности, которые создают проверки, являются одним из главных факторов, который приводит к избыточному их количеству», — отметили экономисты.
Напомним, что Национальная стратегия доходов в рамках борьбы с налоговым долгом предусматривает предоставление полномочий ГНС без решения суда налагать арест на счета (имущество) и блокировать их до полного погашения налогового долга.
Налоговикам предлагается предоставить полный доступ к информации об объеме и обращении средств всех налогоплательщиков, в том числе и физических лиц, на их счетах в банках без решения суда и уголовных производств.
Национальную стратегию доходов до 2030 года обнародовали в конце декабря.
Комментарии