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5 січня 2024, 16:22

Аналітики розкритикували ініціативу уряду щодо доступу податківців до банківської інформації й рахунків

Аналітичні центри розкритикували розширення повноважень податківців, що передбачає Національна стратегія доходів, представлена урядом. Зокрема фахівці вважають, що доступ до банківської інформації та рахунків це порушення Конституції й може нести корупційні ризики. Про це йдеться в аналізі Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

Аналітичні центри розкритикували розширення повноважень податківців, що передбачає Національна стратегія доходів, представлена урядом.

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У дослідженні брали участь фахівці економічних аналітичних центрів та експерти з питань податкової політики. Загалом вони прийшли до висновку про те, що така ініціатива уряду створює значні корупційні ризики та можливо тільки за добровільної згоди платника податків.

Розширення повноважень податківців поряд зі скасуванням мораторію на перевірки під час війни, створює політику надзвичайно агресивного збору податків, вважають економісти.

Коментуючи ініціативу уряду, експерти зазначили, що досвід 2020−2022 років показав, що відсутність перевірок майже ніяк не позначилася на сплаті податків.

«Це вказує на те, що абсолютна більшість таких перевірок є зайвими з фіскальної точки зору, отже тільки призводять до непродуктивних втрат як з боку бізнесу, так і з боку держави, а також створюють корупційні ризики. Ймовірно, корупційні можливості, які створюють перевірки, є одним з головних факторів, який призводить до надмірної їх кількості», — зазначили економісти.

Нагадаємо, що Національна стратегія доходів в рамках боротьби з податковим боргом передбачає надання повноважень ДПС без рішення суду накладати арешт на рахунки (майно) та блокувати їх до повного погашення податкового боргу.

Податківцям пропонується надати повний доступ до інформації про обсяг та обіг коштів всіх платників податків, зокрема й фізичних осіб, на їх рахунках у банках без рішення суду та кримінальних проваджень.

Національна стратегія доходів до 2030 року оприлюднена урядом наприкінці грудня.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Criptor82
Criptor82
5 січня 2024, 17:20
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А кого зараз при владі хвилює порушення Конституції, наразі це буденність. Бачу інших ідей як збільшити доходи бюджету в уряді не має,
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