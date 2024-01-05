В Нацбанке прокомментировали ослабление гривны

Ослабление гривны, наблюдаемое в конце прошлого года и в первых числах января, связано с сезонными факторами, повышенным спросом на валюту и задержкой финансовой помощи от Запада. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук, цитирует пресс-служба регулятора.

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Николайчук заявил, что спрос на валюту увеличился в результате рекордных расходов бюджета в декабре и традиционно в конце года растет спрос на валюту со стороны населения.

«Также на валютный рынок давили психологические факторы, связанные с отсрочкой предоставления международной помощи, в то же время активные боевые действия продолжаются и это обуславливает потребность в финансировании», — добавил замглавы Нацбанка.

В то же время он подчеркнул, что при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением.

«Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается (как это, например, было в октябре и первой половине ноября)», — отметил Николайчук.

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Николайчук добавил, что Нацбанк постепенно увеличивает амплитуду курсовых колебаний.

«Соответственно сейчас колебания на межбанковском рынке несколько больше, чем, например, в октябре. В то же время благодаря сложившимся предпосылкам они не угрожающие. Также курсовые колебания остаются значительно меньше, чем до полномасштабной войны», — сказал замглавы Нацбанка.

Он напомнил, что курс на наличном рынке, который важен для населения, уже длительное время колеблется в обе стороны и, несмотря на определенное ослабление гривны в конце года, она остается более крепкой, чем, например, в четвертом квартале 2022 года.

Николайчук также подчеркнул, что Нацбанк даже не рассматривает возможность возвращения к фиксированному курсу гривны, но и дальше будет сглаживать чрезмерные колебания на валютном рынке.

Напомним, что за последние недели курс гривны упал с 36,01 грн/$ в конце ноября до 38,0412 грн/$5 января.