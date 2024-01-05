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5 січня 2024, 14:33

У Нацбанку прокоментували послаблення гривні

Послаблення гривні, яке спостерігається наприкінці минулого року й у перших числах січня, пов'язане з сезонними чинниками, підвищеним попитом на валюту й затримкою фінансової допомоги Заходу. Про це заявив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук, цитує пресслужба регулятора.

Послаблення гривні, яке спостерігається наприкінці минулого року й у перших числах січня, пов'язане з сезонними чинниками, підвищеним попитом на валюту й затримкою фінансової допомоги Заходу.

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Ніколайчук заявив, що попит на валюту збільшився внаслідок рекордних видатків бюджету у грудні й традиційно наприкінці року зростає попит на валюту з боку населення.

«Також на валютний ринок тиснули психологічні чинники, пов'язані з відтермінуванням надання міжнародної допомоги, водночас активні бойові дії тривають і це зумовлює потребу у фінансуванні», — додав заступник голови Нацбанку.

Водночас він наголосив, що за режиму керованої гнучкості зміна курсу в той чи інший бік є нормальним явищем.

«Як і обіцяв НБУ, курс може як послаблюватися, коли ситуація на ринку погіршується, так і змінюватися, коли ситуація поліпшується (як це, наприклад, було в жовтні та першій половині листопада)», — зауважив Ніколайчук.

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Ніколайчук додав, що Нацбанк поступово збільшує амплітуду курсових коливань.

«Відповідно зараз коливання на міжбанківському ринку є дещо більшими, ніж, наприклад, у жовтні. Водночас завдяки сформованим передумовам вони не є загрозливими. Також курсові коливання залишаються значно меншими, ніж до повномасштабної війни», — сказав заступник голови Нацбанку.

Він нагадав, що курс на готівковому ринку, який є важливим для населення, вже тривалий час коливається в обидва боки та попри певне послаблення гривні наприкінці року, вона залишається міцнішою, ніж, наприклад, у четвертому кварталі 2022 року.

Ніколайчук також наголосив, що Нацбанк навіть не розглядає можливість повернення до фіксованого курсу гривні, але й надалі згладжуватиме надмірні коливання на валютному ринку.

Нагадаємо, що за останні тижні курс гривні впав з 36,01 грн/$ наприкінці листопада до 38,0412 грн/$ 5 січня.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kankakee
Kankakee
5 січня 2024, 16:55
#
Та ну наприкінці року попит на валюту зазвичай падає - а на початку року зростає 🤷
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