Украина в прошлом году экспортировала на $35,9 млрд. Один из самых низких показателей за десятилетие

По итогам 2023 года в Украине выросли объемы экспорта и составили около 100 млн тонн товаров. Это на 112 тысяч тонн больше, чем в 2022 году. Впрочем, в стоимостном измерении показатель упал на 18,7% или $35,8 млрд. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

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Что происходит с экспортом

Несмотря на общий спад экспорта украинских товаров, положительные тенденции наблюдаются на рынке мебели. В прошлом году по сравнению с 2022 годом объемы выросли на 11%, а денежные поступления — на 7%. Также в прошлом году Украина в 1,7 раза больше экспортировала сахар.

Впрочем, по большинству экспортных статей, украинская экономика в 2023 году потеряла в выручке. Например, самый массовый по объему экспортный товар — кукуруза при физическом росте на 5% в деньгах принес на 16,8% меньше, чем годом ранее. В прошлом году из Украины вывезли 26,2 млн тонн этой зерновой культуры.

«Поступления от экспорта в прошлом году достигли одного из самых низких показателей за последнее десятилетие. Это ожидаемый и объективный результат, ставший следствием проблем в логистике. Мы медленно их решаем. Запустили альтернативный коридор в Черном море, развиваем речные перевозки на Дунае, продолжаются переговоры с польской стороной по разблокированию границы. Благодаря этому в декабре — впервые за второе полугодие мы экспортировали более $3 млрд. Также в декабре мы впервые с марта экспортировали более 10 млн тонн», — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, совместными усилиями украинского правительства и международных партнеров растет и экспорт морским транспортом. В декабре по сравнению с ноябрем этот показатель увеличился на треть и составил 7 млн 340 тысяч тонн грузов.

В целом за 2023 год морем Украина вывезла почти на 1 млн тонн больше, чем в прошлом.

Кроме зерна, по этому пути экспортируются и другие товары, в том числе металл. После запуска альтернативного морского коридора вырос экспорт изделий этой группы. Так, в декабре по сравнению с ноябрем вырос показатель вывоза полуфабрикатов на 40% и проката плоского на 45,3%.

Зато экспорт автомобильным транспортом продолжает сокращаться. Главная причина — польская блокировка границ. В декабре по сравнению с ноябрем показатель упал на 18,3%. Но по итогам года потери незначительны — всего -0,7%. Чтобы решить эту проблему, продолжаются переговоры на всех уровнях.

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В то же время, Украина нарастила экспорт контейнерными перевозками — +86% железнодорожным транспортом и +36% автомобильным. Сейчас это наиболее эффективный вид транспорта для продукции с добавленной стоимостью.

Что с импортом

В отличие от экспорта, импорт в денежном исчислении в прошлом году вырос и составил $62,2 млрд долларов. Больше всего Украина завозила топливо на $7,8 млрд, «разное» (не афишируемое) на $3,7 млрд, лекарственные средства на $1,7 млрд долларов, БПЛА на $681 млн долларов. Также в топ позициях импорта — автомобили, удобрения и средства защиты растений.

Кроме того, Юлия Свириденко отметила, что в прошлом году в Украине наблюдался значительный дефицит торговли товарами на сумму $26,4 млрд долларов. Его вызвали два ключевых фактора — проблемы в логистике и потребности обороны в 2023 году.