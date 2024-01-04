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4 января 2024, 10:55 Читати українською

Польские фермеры заблокировали пункт пропуска «Медика-Шегини»

Польские аграрии в четверг утром возобновили блокаду движения фур вблизи пункта пропуска «Медика-Шегини». Предварительно она продлится до 3 февраля. Об этом сообщил лидер организации аграриев «Подкарпатское обманутое село» Роман Кондрув, передает Укринформ.

Польские аграрии в четверг утром возобновили блокаду движения фур вблизи пункта пропуска «Медика-Шегини».

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Блокировка границы

«Мы хотим подписать двустороннее соглашение, то есть между министерством и фермерами. Если такое соглашение будет подписано, то протест будет приостановлен как можно скорее», — заявил Кондрув.

Он отметил, что предварительно блокада может продлиться до 3 февраля.

Лидер протестующих сообщил, что они будут пропускать по три фуры в час. Вне очереди будут пропускаться грузовики с военной и гуманитарной помощью, взрывоопасные вещества и скоропортящиеся продукты.

Напомним

Около 9:00 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска «Медика», смежном с украинским пунктом пропуска «Шегини», возобновилась блокировка движения для грузового транспорта.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск, заявил, что попытается убедить протестующих не блокировать границу.

Что требуют фермеры

Польские фермеры требуют получения дотаций на закупку кукурузы, сохранение в этом году сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года и продление возможности получения ссуд для обеспечения ликвидности.

Накануне заместитель министра сельского хозяйства Р П Михал Колодзейчак отметил, что министерство соглашается на выполнение всех требований фермеров. В то же время, аграрии заявили, что не получили соответствующих письменных заверений за подписью премьер-министра. Это явилось основанием для восстановления блокады границы.

6 ноября 2023 года польские перевозчики заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной в пунктах пропуска «Ягодин — Дорогуск», «Краковец — Корчёва», «Рава-Русская — Гребенное».

23 ноября к ним присоединились польские аграрии в пункте пропуска «Шегини-Медика», выдвигая свои требования. С 24 декабря в период Рождественских праздников они приостанавливали блокаду границы в этом месте.

Источник: Минфин
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