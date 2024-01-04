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4 січня 2024, 16:49

Україна торік експортувала на $35,9 млрд. Один із найнижчих показників за десятиліття

За підсумками 2023 року в Україні зросли обсяги експорту та склали майже 100 млн тонн товарів. Це на 112 тисяч тонн більше, ніж у 2022 році. Втім, у вартісному вимірі показник впав на 18,7% або $35,8 млрд. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

За підсумками 2023 року в Україні зросли обсяги експорту та склали майже 100 млн тонн товарів.
Фото: depositphotos

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Що відбувається з експортом

Попри загальний спад експорту українських товарів, позитивні тенденції спостерігаються на ринку меблів. Торік у порівнянні з 2022 роком обсяги зросли на 11%, а грошові надходження на 7%. Також минулого року Україна в 1,7 раза більше експортувала цукру.

Втім, за більшістю експортних статей українська економіка у 2023 році втратила у виручці. Наприклад, наймасовіший за обсягом експортний товар — кукурудза при фізичному зростанні на 5% у грошах приніс на 16,8% менше, ніж роком раніше. Минулого року з України вивезли 26,2 млн тонн цієї зернової культури.

«Надходження від експорту торік сягнули одного з найнижчих показників за останнє десятиліття. Це очікуваний та об'єктивний результат, який став наслідком проблем в логістиці. Наразі ми поволі їх розв’язуємо. Запустили альтернативний коридор у Чорному морі, розвиваємо річкові перевезення на Дунаї, тривають перемовини із польською стороною щодо розблокування кордону. Завдяки цьому у грудні - вперше за друге півріччя ми експортували на понад $3 млрд. Також в грудні ми вперше з березня експортували більш як 10 млн тонн», — зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.

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За її словами, спільними зусиллями українського Уряду та міжнародних партнерів зростає й експорт морським транспортом. У грудні в порівнянні з листопадом цей показник збільшився на третину та склав 7 млн 340 тисяч тонн вантажів.

Загалом за 2023 рік морем Україна вивезла майже на 1 млн тонн більше, ніж торік.

Крім зерна, цим шляхом експортуються й інші товари, у тому числі метал. Після запуску альтернативного морського коридору зріс експорт виробів цієї групи. Так у грудні в порівнянні з листопадом зріс показник вивезення напівфабрикатів на 40% та прокату плоского на 45,3%.

Натомість експорт автомобільним транспортом й далі скорочується. Головна причина — польське блокування кордонів. У грудні в порівнянні з листопадом показник впав на 18,3%. Але за підсумками року втрати незначні - лише -0,7%. Щоб розв'язати цю проблему, тривають перемовини на всіх рівнях.

У той самий час Україна наростила експорт контейнерними перевезеннями — +86% залізничним транспортом і +36% автомобільним. Зараз це найбільш ефективний вид транспорту для продукції з доданою вартістю.

Що з імпортом

На відміну від експорту, імпорт у грошовому вимірі торік зріс та склав $62,2 млрд доларів. Найбільше Україна завозила паливо на $7,8 млрд, «різне» (те, що не афішується) на $3,7 млрд, лікарські засоби на $1,7 млрд доларів, БПЛА на $681 млн доларів. Також у топ позиціях імпорту — автомобілі, добрива та засоби захисту рослин.

Крім того Юлія Свириденко зауважила, що торік в Україні спостерігався значний дефіцит торгівлі товарами на суму $26,4 млрд доларів. Його спричинили два ключові фактори — проблеми в логістиці і потреби оборони у 2023 році.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
xapyga
xapyga
4 січня 2024, 17:12
#
Интересно было бы посмотреть суммы за 10 лет по экспорту. Или хотя бы с 2020,2021 года
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0
vt313
vt313
4 січня 2024, 18:22
#
Https://www.ukrstat.gov.ua/
https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/
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