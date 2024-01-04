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4 января 2024, 15:32 Читати українською

Налоговики начали проверять продавцов на интернет-площадке OLX

Государственная налоговая служба Украины проверяет предпринимателей, продающих товары на интернет-платформе OLX. О факте такой проверки в Николаевской области сообщила пресс-служба ведомства.

Государственная налоговая служба Украины проверяет предпринимателей, продающих товары на интернет-платформе OLX.
Фото: rbc.ua

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Что известно

Применение РРО/ПРРО обязательно при проведении расчетов в наличной форме и/или с использованием электронных платежных средств за проданные товары, в том числе через известные интернет-платформы, говорится в сообщении.

Сотрудники управления налогового аудита ГУ ГНС в Николаевской области обнаружили предпринимателя из Николаева, продававшего мопеды иностранного производства на OLX без применения РРО/ПРРО и надлежащего ведения учета товарных запасов на общую сумму свыше 250 000 грн.

Кроме того, что это нарушение закона, выдача чеков РРО/ПРРО позволяет покупателям товаров защитить свои права в качестве потребителей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+84
Genna Smatko
Genna Smatko
4 января 2024, 16:35
#
Давайте завалить бізнес до нуля навіщо він нам полтрібен.
+
+21
My Name
My Name
4 января 2024, 17:07
#
Бізнес має платити податки, особливо під час війни.

Я от не розумію чого я плачу свої податки, а хтось від цього ухиляється? По суті, це крадіжка з нашого з вами бюджету воюючої країни.
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