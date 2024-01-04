Государственная налоговая служба Украины проверяет предпринимателей, продающих товары на интернет-платформе OLX. О факте такой проверки в Николаевской области сообщила пресс-служба ведомства.
Налоговики начали проверять продавцов на интернет-площадке OLX
Что известно
Применение РРО/ПРРО обязательно при проведении расчетов в наличной форме и/или с использованием электронных платежных средств за проданные товары, в том числе через известные интернет-платформы, говорится в сообщении.
Сотрудники управления налогового аудита ГУ ГНС в Николаевской области обнаружили предпринимателя из Николаева, продававшего мопеды иностранного производства на OLX без применения РРО/ПРРО и надлежащего ведения учета товарных запасов на общую сумму свыше 250 000 грн.
Кроме того, что это нарушение закона, выдача чеков РРО/ПРРО позволяет покупателям товаров защитить свои права в качестве потребителей.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Я от не розумію чого я плачу свої податки, а хтось від цього ухиляється? По суті, це крадіжка з нашого з вами бюджету воюючої країни.