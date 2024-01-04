Налоговики начали проверять продавцов на интернет-площадке OLX

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Что известно

Применение РРО/ПРРО обязательно при проведении расчетов в наличной форме и/или с использованием электронных платежных средств за проданные товары, в том числе через известные интернет-платформы, говорится в сообщении.

Сотрудники управления налогового аудита ГУ ГНС в Николаевской области обнаружили предпринимателя из Николаева, продававшего мопеды иностранного производства на OLX без применения РРО/ПРРО и надлежащего ведения учета товарных запасов на общую сумму свыше 250 000 грн.

Кроме того, что это нарушение закона, выдача чеков РРО/ПРРО позволяет покупателям товаров защитить свои права в качестве потребителей.