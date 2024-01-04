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4 січня 2024, 15:32

Податківці почали перевіряти продавців на інтернет-майданчику OLX

Державна податкова служба України перевіряє підприємців, які продають товари на інтернет-платформі OLX. Про факт такої перевірки на Миколаївщині повідомила прес-служба відомства.

Державна податкова служба України перевіряє підприємців, які продають товари на інтернет-платформі OLX.
Фото: rbc.ua

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Що відомо

Застосування РРО/ПРРО є обов'язковим при проведенні розрахунків у готівковій формі та/або з використанням електронних платіжних коштів за продані товари, у тому числі через відомі інтернет-платформи, йдеться в повідомленні.

Співробітники управління податкового аудиту ГУ ДПС у Миколаївській області виявили підприємця з Миколаєва, який продавав мопеди іноземного виробництва на OLX без застосування РРО/ПРРО та належного ведення обліку товарних запасів на загальну суму понад 250 000 грн.

Крім того, що це порушення закону, видача чеків РРО/ПРРО дозволяє покупцям товарів захистити свої права споживачами.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+110
Genna Smatko
Genna Smatko
4 січня 2024, 16:35
#
Давайте завалить бізнес до нуля навіщо він нам полтрібен.
+
+26
My Name
My Name
4 січня 2024, 17:07
#
Бізнес має платити податки, особливо під час війни.

Я от не розумію чого я плачу свої податки, а хтось від цього ухиляється? По суті, це крадіжка з нашого з вами бюджету воюючої країни.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
4 січня 2024, 18:34
#
Ты платишь или за тебя платят? Если ты нанятый сотрудник, то у тебя вообще-то выбора нет. А если бы был выбор? Если ты самозанятый, то там появляется вопрос «а хочу ли я добровольно платить налоги»? Есть довольно крупная масса самозанятых людей, которые ни на кого не работают, ни кого не нанимают, а сами зарабатывают.
+
0
mphet26
mphet26
4 січня 2024, 18:15
#
Ладно бы 2 млн, но 200 тысяч это ж смешно. Хорошо если вышел в ноль.
Отсутствие проверок было условием бизнеса для оплаты хоть каких-то налогов.
Возврат проверок гарантирует тотальную тенезацию всех продаж и первыми перестанут платить не ОЛХ ширпотрёбщики, а Розетка, Комфи и остальные.
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