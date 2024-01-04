Державна податкова служба України перевіряє підприємців, які продають товари на інтернет-платформі OLX. Про факт такої перевірки на Миколаївщині повідомила прес-служба відомства.
4 січня 2024, 15:32
Податківці почали перевіряти продавців на інтернет-майданчику OLX
Що відомо
Застосування РРО/ПРРО є обов'язковим при проведенні розрахунків у готівковій формі та/або з використанням електронних платіжних коштів за продані товари, у тому числі через відомі інтернет-платформи, йдеться в повідомленні.
Співробітники управління податкового аудиту ГУ ДПС у Миколаївській області виявили підприємця з Миколаєва, який продавав мопеди іноземного виробництва на OLX без застосування РРО/ПРРО та належного ведення обліку товарних запасів на загальну суму понад 250 000 грн.
Крім того, що це порушення закону, видача чеків РРО/ПРРО дозволяє покупцям товарів захистити свої права споживачами.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
Я от не розумію чого я плачу свої податки, а хтось від цього ухиляється? По суті, це крадіжка з нашого з вами бюджету воюючої країни.
Отсутствие проверок было условием бизнеса для оплаты хоть каких-то налогов.
Возврат проверок гарантирует тотальную тенезацию всех продаж и первыми перестанут платить не ОЛХ ширпотрёбщики, а Розетка, Комфи и остальные.