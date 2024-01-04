Податківці почали перевіряти продавців на інтернет-майданчику OLX

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Що відомо

Застосування РРО/ПРРО є обов'язковим при проведенні розрахунків у готівковій формі та/або з використанням електронних платіжних коштів за продані товари, у тому числі через відомі інтернет-платформи, йдеться в повідомленні.

Співробітники управління податкового аудиту ГУ ДПС у Миколаївській області виявили підприємця з Миколаєва, який продавав мопеди іноземного виробництва на OLX без застосування РРО/ПРРО та належного ведення обліку товарних запасів на загальну суму понад 250 000 грн.

Крім того, що це порушення закону, видача чеків РРО/ПРРО дозволяє покупцям товарів захистити свої права споживачами.