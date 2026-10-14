После закрытия межбанка в среду, 14 октября, курс доллара потерял 10 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 51 копейку в покупке и продаже.
Межбанк 14 октября закрылся резким падением евро: минус 51 копейка
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Валютный рынок
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Открытие 13 октября
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Закрытие 13 октября
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Изменения
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45,09/45,12
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44,99/45,02
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10/10
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50,56/50,57
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50,05/50,06
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51/51
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,79−45,31 грн. Евро покупают за 50,20 грн, а продают за 50,86 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,15−45,26, евро - 50,62−50,92 грн.
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Источник: Минфин
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