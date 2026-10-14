Годовая инфляция в США ускорилась до 3,7%

Инфляция в США выросла до 3,7% в сентябре, что является самым высоким уровнем за четыре месяца и превышает прогнозируемые 3,6%, поскольку цены на энергоносители продолжали расти. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Инфляция в США выросла до 3,7% в сентябре, что является самым высоким уровнем за четыре месяца и превышает прогнозируемые 3,6%.

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Как изменился индекс

Ежемесячный индекс потребительских цен вырос на 0,6% м/м, что является наибольшим приростом за пять месяцев, тогда как базовая инфляция также превысила ожидания, подскочив до 2,6% г/г и 0,3% м/м.

Как реагирует доллар и евро

Реакция рынка — выраженный рост доллара, поскольку такое ускорение однозначно приведет к повышению ставки ФРС США.

Евро стремительно падает до 1,112 — минимума с марта 2025 года.