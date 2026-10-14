Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на четверг, 15 октября, на уровне 44,98 грн/$.
Доллар подешевел на 10 копеек и вернулся ниже 45 грн: курс НБУ
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По сравнению с 14 октября американская валюта подешевела на 10 копеек — накануне официальный курс составил 45,08 грн/$.
Таким образом, после одного дня выше отметки 45 грн доллар снова опустился ниже этого уровня.
Евро также подешевело
Официальный курс евро на 15 октября будет составлять 50,34 грн/€.
Это на 9 копеек меньше 14 октября, когда европейская валюта стоила 50,43 грн.
Итак, на 15 октября обе основные валюты снизились: доллар — до 44,98 грн, евро — до 50,34 грн.
Источник: Минфин
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