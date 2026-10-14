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14 октября 2026, 18:22 Читати українською

Укрытие или безопасное пространство: что бизнес должен обустроить до 4 декабря

Новые правила работы предприятий при угрозе российских атак: до 4 декабря 2026 г. компании без укрытий должны определить, как защитить работников и посетителей во время желтого уровня угрозы. В то же время, бизнесу не обязательно строить отдельное защитное сооружение — предусмотрена и другая возможность. Об этом пишет Минэкономики.

Новые правила работы предприятий при угрозе российских атак: до 4 декабря 2026 г.
Новые правила работы бизнеса во время желтого уровня угрозы: что нужно сделать до 4 декабря
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4 сентября 2026 вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины № 1092, которое определяет порядок работы предприятий в случае объявления желтого уровня угрозы. Для компаний, у которых нет укрытий, предусмотрели трехмесячный переходный период — до 4 декабря 2026 года.

В настоящее время такие предприятия могут продолжать работать в обычном режиме и подготовить решения по безопасности работников и посетителей, пишет Министерство экономики и окружающей среды Украины.

Новые требования не означают, что каждое предприятие должно строить отдельное укрытие.

«В предусмотренных законодательством случаях предприятие может обустроить безопасное пространство непосредственно у здания», — отмечает министерство, ссылаясь на постановление Кабмина № 1128.

Такой вариант поможет малому и среднему бизнесу быстрее адаптировать помещение к новым требованиям без необходимости обустраивать полноценное защитное сооружение.

Предприятиям следует оценить особенности своих помещений и определить, какое решение отвечает требованиям законодательства. При необходимости до 4 декабря они должны обустроить укрытие или безопасное пространство.

В то же время предприятия, уже имеющие защитное сооружение, постоянное или временное укрытие или расположенные в сооружениях двойного назначения, могут продолжать работать в обычном режиме во время желтого уровня угрозы.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
14 октября 2026, 18:40
#
Вот бы Кабмину подсуетиться по дополнительному финансированию средств ПВО
и ракет-перехватчиков для них, а также различных дронов-перехватчиков.

КАБы до сих пор не научились сбивать — ведь если КАБы до Киева
пока ещё не долетают, то и бог с ними.
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