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1 января 2024, 16:49 Читати українською

В Украине открылся рынок земли для юрлиц

С 1 января 2024 г. в Украине открывается рынок земли для юридических лиц. Это новый этап реформы, предусмотренный законом «О рынке земли». Об этом говорится в статье ЭП.

С 1 января 2024 г.

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Кроме этого, с начала года граждане получат право приобретать в собственность до 10 тыс. га земли.

Напомним, что рынок земли в Украине стартовал 1 июля 2021 года. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могли только физлица — граждане Украины с ограничением 100 га.

Закон также запрещает покупать землю иностранцам. Это правило могут измениться только после проведения референдума, дата которого неизвестна.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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veritas69
veritas69
1 января 2024, 19:31
#
Надо чтобы покупателями были юр.лица с иностранным капиталом. Возможно, они смогут пролобировать необходимые решения для окончания войны
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