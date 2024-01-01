С 1 января 2024 г. в Украине открывается рынок земли для юридических лиц. Это новый этап реформы, предусмотренный законом «О рынке земли». Об этом говорится в статье ЭП.
В Украине открылся рынок земли для юрлиц
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Кроме этого, с начала года граждане получат право приобретать в собственность до 10 тыс. га земли.
Напомним, что рынок земли в Украине стартовал 1 июля 2021 года. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могли только физлица — граждане Украины с ограничением 100 га.
Закон также запрещает покупать землю иностранцам. Это правило могут измениться только после проведения референдума, дата которого неизвестна.
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Источник: Минфин
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