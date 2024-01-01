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1 января 2024, 14:16 Читати українською

Как изменились налоги для ФОП с 1 января

Налоги для физических лиц-предпринимателей (ФОП) с 1 января выросли: это связано с увеличением минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Об этом говорится в статье ЭП.

Налоги для физических лиц-предпринимателей (ФОП) с 1 января выросли: это связано с увеличением минимальной зарплаты и прожиточного минимума.
Фото:depositphotos

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Как изменились налоги

К «минималке», в частности, привязаны предельные размеры дохода для ФОП.

С 1 января 2024 года лимиты для ФОП будут следующими:

  • годовой доход для плательщиков первой группы (167 минимальных зарплат) — 1,185 млн грн;
  • для второй группы (834 минимальные зарплаты) — 5,921 млн грн;
  • для третьей группы (1167 минимальных зарплат) — 8,285 млн грн.

Читайте: В Украине выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум

При превышении этих лимитов ФОП автоматически переводится на другую группу или на общую систему налогообложения.

ФОП первой группы платят единый налог в размере 10% от прожиточного минимума для трудоспособных (с 1 января — 302,3 грн), второй группы — 20% от минимальной зарплаты (1 562 грн). Фактические ставки налога могут быть меньше, их размер устанавливает местная власть.

В то же время для ФОП третьей группы ставки не будут меняться: 5% — для неплательщиков НДС, 3% — для плательщиков НДС.

ФОПы также платят ЕСВ в размере 22% от минимальной зарплаты. С 2024 года размер ЕСВ для отчислений предпринимателями растет до 1562 грн с января и 1760 грн — с апреля.

Источник: Минфин
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