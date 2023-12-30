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30 декабря 2023, 15:01 Читати українською

В Сенс Банке избрали председателя правления

Набсовет государственного Сенс Банка избрал председателем правления Алексея Ступака. Об этом сообщает пресс-служба Сенс Банка.

Набсовет государственного Сенс Банка избрал председателем правления Алексея Ступака.
Фото: facebook.com/svetlana.rekrut

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«Отбор прошел с привлечением международно признанной экспертной рекрутинговой компании Odgers Berndtson. В рамках тщательного отбора было рассмотрено более 30 кандидатов», — говорится в сообщении банка.

Ступак приступит к исполнению обязанностей главы правления после согласования его кандидатуры Национальным банком Украины.

Кто такой Алексей Ступак

В Сенс Банке отметили, что Алексей Ступак имеет 21-летний опыт работы в банковском секторе, в частности, в корпоративном бизнесе ведущих украинских банков.

Свою банковскую деятельность он начал в 2002 году в Правэкс Банке, где отвечал за работу с корпоративными и VIP клиентами.

С 2008 года занимал руководящие посты в Креде Агриколь Банке.

К команде Сенс Банк присоединился в июне 2019 года. В частности, Алексей занимал должность директора по корпоративному бизнесу, после перешел на должность куратора корпоративно-инвестиционного, малого и среднего бизнеса, которую занимает и по сей день.

Напомним

22 июля правительство и НБУ завершили процедуру национализации Сенс Банка (ранее Альфа-Банк). Председателем правления был назначен Дмитрий Кузьмин, но через три недели он уволился. Временно исполняющей обязанности руководителя банка была назначена заместитель председателя правления Елена Зубченко.

«Минфин» писал, что доля государства в банковском секторе Украины после национализации Сенс Банка увеличилась до 53,2% по чистым активам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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