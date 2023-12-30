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30 декабря 2023, 10:40 Читати українською

СБУ сообщила о подозрении алкогольному магнату Черняку в финансировании агрессии рф (фото)

Служба безопасности Украины сообщила владельцу одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины Евгению Черняку о подозрении в финансировании вооруженной агрессии рф. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины сообщила владельцу одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины Евгению Черняку о подозрении в финансировании вооруженной агрессии рф.
Фото: knu.ua

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Подозрение Черняку и еще шести топ-менеджерам его компаний составлено по ч. 2 ст. 28, ст. 111−2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Бизнес с россией

По данным следствия, несмотря на полномасштабное вторжение, его компании продолжили вести бизнес со страной-агрессором.

«Установлено, что в течение 2022 года только в виде уплаты налогов и сборов подчиненные ему предприятия перечислили в бюджет россии около 6 млрд в гривневом эквиваленте», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, предприятия Черняка, расположенные на территории четырех стран Центральной Азии и Южного Кавказа, продолжали закупать у россии промышленные объемы спирта и другую сопутствующую продукцию.

«При обысках в офисных помещениях холдинга в Украине обнаружены документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности в пользу страны-агрессора. Решается вопрос о наложении ареста на их частное и корпоративное имущество для передачи в управление АРМА», — заявили в СБУ.

Следует отметить, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Кто такой Евгений Черняк

Евгений Черняк — генеральный директор международного алкогольного холдинга Global Spirits, которому принадлежит водочный завод «Хортица», Одесский коньячный завод. Global Spirits владеет брендами «Хортица», «Мороша», «Первак», Blagoff и другими.

Напомним

В июле 2023 года МВД рф объявило в розыск Евгения Черняка. Его заочно обвинили в финансировании терроризма за перевод денег на нужды ВСУ на сумму более 500 млн рублей (около $5,5 млн). В россии ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
Dmitrik7
Dmitrik7
30 декабря 2023, 10:54
#
Так и не поставил ёлку в городе, горемышный.
Всё-таки дожали)))
+
0
Бедный папа
Бедный папа
30 декабря 2023, 12:14
#
> дожали

зафиксировали
+
0
financialGenius
financialGenius
30 декабря 2023, 13:18
#
Интересный персонаж и там пособничество в терроризме и у нас))) раскулачивание негодных
+
0
antibiotik1
antibiotik1
30 декабря 2023, 13:48
#
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