«Страхование работников — это необходимость» — Михаил Назарчук, СК VUSO

Добровольное медицинское страхование персонала — тренд, который прослеживается среди украинских работодателей. К нам он пришел из западных стран, где медицинское страхование обязательно. Там опция медицинской защиты работников является общепринятой нормой, обязательно предусмотренной в соцпакете персонала. Наполнение страховых программ может варьироваться в зависимости от должности, сферы деятельности, среднего возраста работников и территориального размещения предприятия.

Трендсеттерами в Украине в направлении ДМС стали зарубежные компании, перенесшие традиции материнских структур. Впоследствии это подхватили представители бизнеса отечественного сегмента.

Внедрение политики защиты здоровья работников говорит о высоком уровне социальной ответственности руководства компаний. Такая инвестиция компенсируется повышением производительности и лояльности рабочих. О преимуществах добровольного медицинского страхования работников, его влиянии на общее качество здоровья граждан и работе в условиях войны рассказал Председатель Наблюдательного совета СК VUSO Михаил Назарчук.

Чем обусловлен спрос на медицинское страхование?

Спрос на таковой вид страхования возрос еще в период пандемии коронавируса. Эта тенденция сохранилась и с началом полномасштабного вторжения россии в Украину. Это обусловлено постепенным истощением коллективного здоровья из-за негативного влияния болезней и ухудшения психоэмоционального состояния населения. Игнорирование этих обстоятельств может привести к ряду негативных последствий, включая высокие затраты на лечение, снижение эффективности и профессиональной мотивации сотрудников.

Корпоративное медицинское страхование — это уже необходимость и индикатор ответственности бизнеса, а не просто преимущество на рынке труда. Прежде всего, речь идет о социальной защите людей, работающих в компаниях. В настоящее время ответственность работодателя вышла на другой уровень. Руководство обязано позаботиться о дополнительном обеспечении надлежащих условий работы персонала: бесплатного трансфера, покрытия стоимости программ повышения квалификации, мотивационная работа и медицинское страхование. Опция медицинской защиты в этом перечне имеет наибольшее значение для рабочих процессов, поэтому не стоит игнорировать ее в соцпакете работников. Она не обязательна, однако со временем такое решение покажет положительные результаты. Для зарубежного бизнеса это уже норма, в Украине — только набирает обороты.

Страховая компания VUSO имеет успешный многолетний опыт работы в сегменте B2B, в том числе и в ДМС. Мы сотрудничаем с крупнейшими украинскими компаниями и постепенно увеличиваем количество застрахованных лиц. По состоянию на 1 декабря 2023 г. общее количество людей, которых VUSO обслуживает по ДМС в корпоративном сегменте, составляет более 110 тыс. Прирост количества застрахованных лиц по ДМС в 2023 году составляет почти 90%.

Часто ли граждане обращаются к врачам?

Нет. Отчасти это обусловлено стоимостью лечения. Здесь следует констатировать факт — болеть в Украине дорого, особенно в условиях войны. В связи с тем, что люди оттягивают с лечением до последнего, ценник на него растет и оплачивать его самостоятельно трудно. Из-за этого также возникают затяжные больничные, что, безусловно, имеет негативные последствия для работодателей.

Статистика свидетельствует о том, что только 4 из 10 человек проходят ежегодное медицинское освидетельствование. Однако это не значит, что украинцы здоровая нация. 50% граждан обращаются к специалистам только в том случае, если заболевание начнет приносить сильный дискомфорт в жизнь. Менее 10% украинцев имеют медицинское страхование с места работы.

Сравним эти цифры с показателями США. Среднестатистический американец ходит к врачу в среднем 4 раза в год. В 2022 году 54% граждан были обеспечены страховкой от работодателя. Можно предположить, что корпоративное страхование дало возможность людям внимательнее следить за своим здоровьем, ведь медицинская помощь стала более доступной.

Как изменилось качество здоровья украинцев с начала полномасштабного вторжения?

Если сравнивать ноябрь 2021 года и ноябрь 2023 года, то количество застрахованных увеличилось в 5 раз, а количество страховых случаев стало больше в 10 раз — 2 983 обращений в ноябре 2021 года против 29 060 запросов в ноябре 2023 года.

То есть можно сказать, что частота обращений в довоенном периоде в пропорциональном пересчете на количество застрахованных была вдвое меньше. Количество обращений застрахованных в медицинский контакт-центр VUSO в 4 кв. 2023 г. составляет в среднем 2800 в день, которые в свою очередь генерируют в среднем организацию 4500 услуг в день.

Большая часть обращений приходится, как правило, на услуги амбулаторно-поликлинической помощи (консультации врачей, диагностические услуги, обеспечение медикаментами), но мы наблюдаем постепенный рост обращений по проф. осмотрах и дополнительных услугах: лечебно-профилактические массажи, физиотерапия и т. д.

Это связано в первую очередь с другой структурой заболеваемости. Если раньше преимущественной группой были заболевания органов дыхания, то сейчас на первый план выходят болезни нервной системы, костно-мышечной системы и органов пищеварения, что, по нашему мнению, напрямую связано с хроническим стрессом, в котором находятся наши граждане из-за войны. Также наблюдаем увеличение количества и объемов затрат по случаям критических заболеваний, в частности речь идет о доброкачественных и злокачественных новообразованиях, болезнях органов сердечно-сосудистой системы и т. д.

В целом за 11 месяцев 2023 года компания выплатила клиентам 225 млн грн.

Как война повлияла на нужды людей в медицинском обеспечении?

Страховщики предлагают разный список опций и рисков в своих страховых программах. VUSO формирует свои предложения, основываясь на запросах клиентов. Можно утверждать, что этот список постепенно расширяется.

После начала полномасштабного вторжения начали проговариваться новые специфические потребности, в частности, работодатели говорят о необходимости покрытия психологической помощи и военных рисков для гражданского населения.

К классическому наполнению программ страхования часто просят добавить диагностику критических болезней.

Сейчас стало заметно, что руководство многих компаний имеет прогрессивный подход к вопросу защиты здоровья работников: они подчеркивают необходимость организации профилактических лекций. Они побуждают людей быть более внимательными к проблемам с организмом, проходить медосмотр или обращаться к врачу при первых признаках болезни.

Это позволяет выявить заболевание на ранних стадиях и своевременно начать лечение.

Отразилось ли полномасштабное вторжение на качестве сервиса?

Для компании VUSO, как и для всех страховщиков, война стала большим вызовом. Даже 24 февраля 2022 года специалисты нашего контакт-центра оказывали необходимую помощь. Медицинский ассистанс работает круглосуточно и так было даже в период зимних блекаутов 2023, ведь в компании работают операторы из-за рубежа. Это позволило непрерывно продолжать работу. Скорость организации медицинских услуг и медикаментов в таких условиях до 1 часа, при этом 40% этих задач закрывается в срок до 30 минут.

Можно утверждать, что VUSO успешно справилась со всеми вызовами, возникшими из-за военных действий в Украине. Мы ежедневно оказываем необходимую помощь нашим гражданам и добродетельно выполняем перед ними все обязательства вопреки обстоятельствам, в которых сегодня живем.

Справка. СК VUSO — компания с украинским капиталом, созданная в 2001 году. За период своей деятельности страховщик зарекомендовал себя как надежного игрока на рынке страхования, о чем говорит действующий рейтинг финансовой устойчивости uaAA, присвоенный рейтинговым агентством Стандарт-Рейтинг. ВУСО

специализируется на моторном, медицинском, туристическом страховании как для корпоративных клиентов, так и частных лиц.

СК «ВУСО» в своей работе полностью соблюдает требования действующего законодательства. В компании оформлено 50 лицензий: 17 на добровольные и 33 на обязательные виды страхования. Для удобства клиентов работают 34 представительства, 2 филиала и более 20 центров агентских продаж во всех регионах нашей страны. VUSO является полным членом Моторного транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ), Киевской торгово-промышленной палаты, Национальной

ассоциации страховщиков Украины и Ядерного страхового пула Украины. В июле 2023 года Национальный банк подтвердил прозрачность структуры ЧАО «СК „ВУСО“».

VUSO — современный страховщик с эффективными и качественными продуктовыми решениями. Уже много лет компания занимает лидерские позиции в направлении интернет-страхования, в частности именно СК «VUSO» первой ввела систему продаж

электронных полисов, позволяющую оформить страховку не выходя из дома. Одна из сильнейших сторон ВУСО — быстрое и качественное формирование IT-решений благодаря наличию inhouse-разработки.