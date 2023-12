Неизвестный трейдер заработал на 30 монетах Solana $5,7 миллиона

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Стать миллионером пользователь смог стать всего за шесть дней. На 30 SOL ($2200) он быстро купил 16 млрд токенов ANALOS в самую первую минуту открытия торгов в пуле ликвидности Raydium.

In just 6 days, this trader made more than $5.7M with only 30 $SOL($2,220)!😱



A gain of over 2570x!



He spotted $ANALOS 1 minute after it opened trading and spent 30 $SOL($2,220) to buy 16B $ANALOS.

Then he sold 14.5B $ANALOS for 3.45M $USDC via multiple addresses over the past… pic.twitter.com/jD17YOD5hJ