Неизвестный трейдер заработал на 30 монетах Solana $5,7 миллиона

Аналитики платформы Lookonchain рассказали , что заметили неизвестного трейдера, который очень удачно использовал свои 30 токенов Solana и смог заработать $5,7 млн.

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Миллионер за 6 дней

Стать миллионером пользователь смог стать всего за шесть дней. На 30 SOL ($2200) он быстро купил 16 млрд токенов ANALOS в самую первую минуту открытия торгов в пуле ликвидности Raydium.

In just 6 days, this trader made more than $5.7M with only 30 $SOL($2,220)!😱



A gain of over 2570x!



He spotted $ANALOS 1 minute after it opened trading and spent 30 $SOL($2,220) to buy 16B $ANALOS.

Then he sold 14.5B $ANALOS for 3.45M $USDC via multiple addresses over the past… pic.twitter.com/jD17YOD5hJ — Lookonchain (@lookonchain) December 26, 2023

После этого в течение нескольких дней удачливый трейдер продал 14,5 млрд ANALOS за $3,45 млн.

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У него до сих пор остаются 1,56 млрд токенов ANALOS ($2,34 млн) на четырех кошельках, если верить Lookonchain.

Успех Solana

Криптовалюта Solana продолжает восхождение. Сейчас актив уступает только таким тяжеловесам рыночной капитализации как биткоин, эфир и стейблкоин Tether.

По состоянию на 26 декабря цена SOL приближается к $114, а рыночная капитализация — к $48,5 млрд. Аналитики компании CoinShares недавно опубликовали отчет, согласно которому по итогам прошлой недели приток средств в криптовалютные фонды составил $103 млн.

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Продукты, связанные с Solana, значительно улучшили свои показатели — проекты получили финансирование в размере $6 млн.