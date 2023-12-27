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27 декабря 2023, 9:27 Читати українською

Неизвестный трейдер заработал на 30 монетах Solana $5,7 миллиона

Аналитики платформы Lookonchain рассказали, что заметили неизвестного трейдера, который очень удачно использовал свои 30 токенов Solana и смог заработать $5,7 млн.

Аналитики платформы Lookonchain рассказали, что заметили неизвестного трейдера, который очень удачно использовал свои 30 токенов Solana и смог заработать $5,7 млн.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиМиллионер за 6 днейСтать миллионером пользователь смог стать всего за шесть дней.
Фото:depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Миллионер за 6 дней

Стать миллионером пользователь смог стать всего за шесть дней. На 30 SOL ($2200) он быстро купил 16 млрд токенов ANALOS в самую первую минуту открытия торгов в пуле ликвидности Raydium.

После этого в течение нескольких дней удачливый трейдер продал 14,5 млрд ANALOS за $3,45 млн.

Читайте: Популярность Solana в Google достигла рекордного уровня

У него до сих пор остаются 1,56 млрд токенов ANALOS ($2,34 млн) на четырех кошельках, если верить Lookonchain.

Успех Solana

Криптовалюта Solana продолжает восхождение. Сейчас актив уступает только таким тяжеловесам рыночной капитализации как биткоин, эфир и стейблкоин Tether.

По состоянию на 26 декабря цена SOL приближается к $114, а рыночная капитализация — к $48,5 млрд. Аналитики компании CoinShares недавно опубликовали отчет, согласно которому по итогам прошлой недели приток средств в криптовалютные фонды составил $103 млн.

Читайте: Solana обновила годовой максимум на уровне выше $115

Продукты, связанные с Solana, значительно улучшили свои показатели — проекты получили финансирование в размере $6 млн.

Источник: Минфин
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