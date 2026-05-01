Резкий скачок курса иены: Япония сигнализирует о готовности к новым валютным интервенциям

Японская национальная валюта стремительно укрепилась после того, как главный дипломат страны по вопросам валютной политики заявил о готовности правительства к активным действиям на рынке с целью её поддержки. Об этом сообщает Reuters 1 мая.

Неожиданный рост на фоне опасений

В пятницу курс доллара упал на 0,66%, достигнув во время утренних торгов в Лондоне сессионного минимума на уровне 155,60 по сравнению с предыдущими 157,12. По состоянию на 10:05 по Гринвичу показатель закрепился на отметке 156,60. Такая динамика, по оценкам аналитиков, вызвана нервозностью рынка после резких колебаний во время торгов в четверг. Согласно данным LSEG, стоимость защиты от значительных колебаний курса иены на рынке опционов (контрактов на страхование финансовых рисков) приблизилась к самому высокому показателю за месяц. Глава отдела валютной стратегии стран G10 в компании CIBC Capital Markets Джереми Стретч объяснил ситуацию так: ликвидность остается низкой, и после вчерашних событий трейдеры нервничают, поэтому существует высокая склонность к волатильности (резким ценовым колебаниям) в паре доллар-иена. По его словам, каждый раз, когда происходит существенное движение иены, рынок начинает активно искать истинные причины на фоне официальных предупреждений властей.

Масштабы вливаний и риски праздничного периода

Согласно данным центрального банка, обнародованным поздно вечером в пятницу, Япония могла потратить на поддержку национальной валюты около 5,48 триллиона иен, что эквивалентно 35 миллиардам долларов. Это совсем немного меньше рекордных 36,8 миллиарда долларов, потраченных во время предыдущей крупной интервенции в июле 2024 года. Источники агентства подтверждают: это первое официальное вмешательство в работу валютного рынка за почти два года, которое позволило иене мгновенно вырасти на 3% и достичь уровня 155,5 за доллар, после чего курс несколько откатился, но остался на более сильной стороне от отметки 160, которую японские власти рассматривают как критическую «красную линию».

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма в четверг предупредила о приближении «решительных действий» и посоветовала журналистам держать смартфоны под рукой во время празднований. Главный валютный дипломат страны Ацуши Мимура отказался подтверждать факт четверговых торгов правительства, вместо этого подчеркнув: я не буду комментировать наши дальнейшие шаги, но напомню, что праздники «Золотой недели» только начались. Чиновники опасаются спекулятивных атак именно на фоне тонкого рынка и низких объемов торгов во время выходных. По данным американского регулятора, в настоящее время спекулянты удерживают самую большую с июля 2024 года «короткую» позицию (ставку на падение) по иене общим объемом почти 7,5 миллиарда долларов. В то же время Мимура добавил, что Токио поддерживает «чрезвычайно тесный контакт» с США, и обе страны согласны с возможностью применения мер в зависимости от развития событий на рынке.

Макроэкономическое давление

Медленные темпы повышения базовых процентных ставок Банком Японии (BOJ) остаются одним из ключевых факторов фундаментальной слабости национальной валюты. Даже жесткие сигналы от регулятора во вторник не смогли обеспечить иене длительной поддержки, поскольку доллар укрепился на фоне ожиданий, что инфляционное давление заставит Федеральную резервную систему США воздержаться от снижения своих ставок. Дополнительным бременем стал скачок мировых цен на нефть с начала войны в Иране, ведь Япония критически зависит от импорта энергоресурсов. Валютный стратег SMBC Nikko Securities Ринто Маруяма отметил: иена и в дальнейшем будет находиться под давлением из-за опасений инфляции из-за дорогой нефти, медленных действий японского центробанка и агрессивной риторики других мировых регуляторов. Реагируя на эти вызовы, Ацуши Мимура не исключил возможность государственного вмешательства непосредственно в фьючерсы (контракты на будущие поставки) на сырую нефть, подчеркнув, что правительство имеет соответствующие условия и всегда готово действовать.