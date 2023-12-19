Популярность Solana в Google достигла рекордного уровня

Поисковых запросов в Google о Solana стало больше, чем когда-либо раньше. Эта тенденция связана с активным ростом сети, в частности, появлением новых протоколов и аирдропов. Об этом пишет ForkLog.

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Согласно Google Trends, индекс популярности запроса Solana вырос с 34 в середине осени до 99 в декабре. Этот показатель определяет, как часто люди ищут информацию об определенной теме.

Другие блокчейн-проекты также пользующиеся сейчас популярностью, это мем-токен BONK, DEX-агрегатор Jupiter и NFT-маркетплейс Tesor.

Запросы о биткоине и Ethereum также выросли, но не так сильно, как Solana. Это, вероятно, связано с тем, что Solana демонстрирует более высокие темпы роста, чем другие активы. Кроме того, мемкоины в сети Solana также набирают обороты.

На момент написания новости Solana (SOL) торгуется по $73,68, прибавив за прошлую неделю 7,7%. SOL находится на шестом месте по рыночной капитализации с показателем $31,2 млрд.

Динамика цены SOL за четыре месяца / Источник: TradingView

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