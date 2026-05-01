НБУ установил курсы валют на понедельник: доллар подешевел, евро — подорожал

Национальный банк установил новые курсы валют на понедельник, 4 мая. Доллар подешевел на 5 копеек, а евро подорожал на 14 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В понедельник НБУ установил курс доллара на уровне 43,91 грн. Это на 5 копеек меньше, чем в пятницу (43,96 грн.).

Исторический максимум доллара: 44,16 грн (13.03.26).

В то же время, курс евро на понедельник составляет 51,60 грн, что на 14 копеек больше, чем в пятницу (51,46 грн).

Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту