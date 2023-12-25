Рождественское ралли: без подарков для крипты, но с акциями

День Благодарения, Черная пятница, Киберпонедельник, День Святого Николая, Рождество — все эти праздники и маркетинговые мероприятия побуждают людей к покупкам. Не остаются в стороне ни фондовый рынок, ни рынок криптовалют. Когда стоит их покупать?

Фондовое Санта ралли

На фондовом рынке различают два вида Санта ралли:

первое длится со Дня Благодарения (23 ноября) до Рождества (25 декабря);

второе — это последние пять рабочих дней уходящего года и два рабочих дня Нового года.

У второго Санта ралли прогностическая ценность — если в эти дни рынок растет, то следует ожидать роста в годовом измерении.

Мы решили проверить эту информацию. За последние десять лет декабрьское Санта ралли наблюдалось по SPY 7 раз. Соответственно, вероятность того, что и сейчас произойдет рост фондовых индексов в декабре, составляет 70%.

У семидневного Санта ралли вероятность более высокая, поскольку за прошедшие те же десять лет оно наблюдалось 8 раз. Достоверность правильного годового прогноза на основе семидневного ралли Санта Клауса составляет 70%, поскольку, начиная с 2012 года, трижды прогноз на его основе был ложным.

Санта-ралли за последние 10 лет. Источник: Минфин

В декабре прибыльность 10-летних облигаций США упала более чем на 40 базисных пунктов. Падение доходности привело к стремительному росту стоимости ETF, которые инвестируют в облигации, — TLT прибавил более 20% с октября месяца, IEF вырос на 8,5%, TLH — +16,3%.

Более 60% респондентов последнего опроса MLIV Pulse ожидают, что в декабре акции обеспечат лучшую прибыльность, чем облигации. Это самый высокий уровень ажиотажа по акциям, который был зафиксирован в опросе с тех пор, как он был запущен в августе 2022 года.

В течение ноября-декабря происходило оживление на рынке недвижимости и улучшались ожидания потребителей. Так, продажи старых домов в США выросли в ноябре по достижении 13-летнего минимума, согласно отчету Национальной ассоциации риелторов, предварительные данные показали, что ипотечные ставки упали до самого низкого уровня с июня.

Декабрьские данные показывают, что доверие потребителей в США выросло больше всего с начала 2021 года. Ежемесячный рост второй раз подряд показал, что американцы меньше озабочены рецессией, но экономисты все еще настороженно следят за рынком труда.

Весь год Федеральная Резервная Система придерживалась жесткой денежно-кредитной политики. А уже в начале декабря она намекнула на смягчение в 2024 году. Поскольку инфляция продолжает замедляться, регулятор сигнализирует о планах снижать процентную ставку в следующем году.

Итак, на этом фоне Nasdaq 100 достиг еще одного исторического максимума, подбирается к нему и S&P 500. За год он вырос на 24% за год, в одном только декабре рост составил 4%.

Аналитики считают, что такой тренд сохранится и в 2024 году, поскольку рынок труда остается стабильным, а убежденность в снижении ставок Федеральной резервной системой растет. В частности, Том Ли из Fundstrat Global Advisors LLC, который лучше всего прогнозировал траекторию S&P 500 в этом году среди стратегов, которых отслеживает Bloomberg, считает, что в 2024 году индекс достигнет отметки 5200.

Крипто Санта ралли

До недавнего времени считалось, что Санта ралли на рынке криптовалют отсутствует. Впрочем, с течением времени и ростом истории торгов стало возможным выделить некоторые тенденции. Аналитики Matrixport ожидали «Санта ралли биткоина», по итогам которого биткоин был бы способен вырасти до $56 тыс. до конца года.

Исторически, первая криптовалюта достигала пика в декабре, в случаях бычьего импульса. При росте, как минимум, на 100% к концу октября прирост в последние месяцы года в среднем составил 65%, — заявили эксперты.

В таблице, представленной ниже, показана динамика биткоина в первые десять и последние два месяца в период с 2010 по 2022 год.

Поскольку биткоин, как правило, достигает своего пика к 18 декабря, то шесть-семь недель с начала ноября до середины декабря называли ралли Санта Клауса в криптовалюте. Однако, думал так, а вышло эдак: праздничного Рождества у биткоина пока не получилось.

Но инвесторы ждут халвинга, который состоится в мае следующего года, а также заявок многих институциональных инвесторов по спотовому биткоин-ETF: до 10 января 2024 года Комиссия по ценным бумагам должна рассмотреть все заявки, в частности, от таких известных инвесторов, как Blackrock и Ark Инвест. Итак, надежды фанатов на крипто Санта ралли с декабря плавно сдвинулись на январь.

Надежду на запоздалое ралли подогревает не только биткоин. Множество альткоинов в ноябре превзошли достижения первой криптовалюты. Cardano выросла на 33%, Solana — на 42%, Measurable Data Token — на 69%, The Graph — на 42%, Fetch.ai — на 42%.

Кроме того, заметен всплеск интереса к новым проектам. Одна из интересных новинок — InQubeta (QUBE) — недавно запущенная децентрализованная краудфандинговая платформа для стартапов, которые работают над проектами на основе искусственного интеллекта.

Платформа включает в себя потенциал как DeFi, так и искусственного интеллекта для поощрения финансовой независимости пользователей криптовалюты. Ее прозрачная модель гарантирует, что инвесторы не будут чувствовать себя обделенными и будут иметь доступ к многообещающим возможностям.

Новостной фон также улучшается. Недавно основатель компании по управлению инвестициями ARK Invest Кэти Вуд попала в новости после того, как заявила, что биткоин может являться преимуществом как против инфляционных, так и дефляционных процессов. По словам Вуд, у биткоина есть преимущество, поскольку у него нет контрагента для децентрализации, и все транзакции видны всем заинтересованным сторонам в сети.

Известная криптоаналитическая платформа Messari на днях опубликовала прогноз на 2024 год: биткоин — финансовая Годзилла.

Прогноз занимает 193 страницы. Мы выбрали самые интересные выводы:

Биткоин останется самой популярной криптовалютой в 2024 году, что бы там Виталик Бутерин не менял в сети Ethereum.

Самые многообещающие продукты — USDT на Tron, Base, Celestia, Firedancer, Farcaster, фонд GBTC, Lido, CCIP, экосистема Blur и Project Guardian.

Децентрализованные финансы вернут популярность — этому способствуют ликвидный стейкинг, ончейн-фьючерсы и ordinals.

Псевдонекастодиальные кошельки с многосторонними вычислениями улучшат пользовательский опыт и приведут больше людей в экосистему.

Самое большое влияние на криптовалюты окажут фонды BlackRock, ARK, Grayscale и американские чиновники. Инвесторам следует за ними следить.

Топ-менеджеры Ripple также опубликовали свои ожидания по поводу перспектив развития крипторынка в 2024 году.

Ключевые тезисы следующие:

Мир оценит технологические достоинства криптовалют. Финансовые гиганты — Fidelity, JPMorgan, Citi, Visa, Mastercard — уже создали Web3-подразделения и разрабатывают решения для собственных нужд.

Традиционные финансы начнут широко использовать токенизацию реальных активов — от ценных бумаг до коммерческой недвижимости.

Большинство стран примут понятное и удобное регулирование для работы с криптовалютами.

Стейблкоины будут конкурировать с CBDC за звание самых популярных цифровых денег.