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18 декабря 2023, 13:52 Читати українською

Киевстар возобновил сервис SMS

По состоянию на 11 утра, 18 декабря, «Киевстар» возобновил доступ к услугам SMS. Об этом сообщила представительница компании Ирина Леличенко.

По состоянию на 11 утра, 18 декабря, «Киевстар» возобновил доступ к услугам SMS.
Фото: depositphotos

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Восстановление работы

«Статус работы сети Киевстар по состоянию на 11.00, 18 декабря 2023 года. Компания возобновила доступ к услугам SMS, в том числе — в международном роуминге», — отметила она.

По словам Леличенко, начато возобновление доступа к услугам M2M для бизнес-клиентов.

«Технические работы проходят постепенно, с соблюдением всех требований безопасности. Компания привлекла весь имеющийся персонал, в т. ч. из других регионов и областей, для скорейшего возобновления работы услуги», — подчеркнула представительница «Киевстар».

Информирование о 100% работоспособности сервисов компания будет делать по завершении всех стабилизационных мероприятий.

В некоторых населенных пунктах, в частности, в Киеве все еще возникают локальные сложности с доступностью «Домашнего Интернета».

Атака на «Киевстар»

12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам CEO компании, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.

У Приватбанка и Ощада возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».

Ответственность за кибератаку на оператора взяли хакеры, работающие на россию. В своем Telegram-канале они выложили несколько скриншотов, якобы доказывающих их причастность к преступлению.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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