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15 декабря 2023, 14:49 Читати українською

Присоединение к Единой зоне платежей в евро SEPA запланировано на 2024 год — глава НБУ

Украина планирует присоединение к Единой зоне платежей в евро (SEPA) в 2024 году. Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный в Facebook.

Украина планирует присоединение к Единой зоне платежей в евро (SEPA) в 2024 году.

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Заявление главы НБУ

Пышный заявил, что НБУ провело «основательную подготовительную работу и в следующем году будет инициировать процесс присоединения Украины к SEPA». По мнению главы Нацбанка, это позволит сделать еще один шаг к финансовой евроинтеграции.

О планах присоединения к SEPA было известно еще в прошлом году.

Напомним, что 14 декабря 2023 года Европейский Совет принял решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Что такое SEPA

Это единственная зона, в которой полностью ликвидированы отличия между внутренними и международными платежами в евро. SEPA охватывает преимущественно обычные банковские переводы.

Платежные методы, имеющие дополнительные опциональные функции или услуги, такие как платежные системы для мобильных телефонов или смарт-карт, непосредственно не покрываются, однако схема мгновенных платежей SEPA облегчает использование платежных продуктов также на смарт-устройствах.

Что дает присоединение Украины к SEPA

Это, в частности, будет способствовать:
  • упрощению выхода на рынок ЕС для украинского бизнеса;
  • уменьшению технических барьеров для выхода украинского финтеха на рынок финансовых услуг ЕС;
  • снижению стоимости денежных переводов из стран ЕС.

Как работает SEPA

Созданный в 2008 году механизм SEPA позволяет передавать и получать денежные переводы в евро с одного банковского счета на другой.

Его можно рассматривать как упрощенный аналог SWIFT, действующий только на территории Европы. Если SWIFT поддерживает международные переводы в разных валютах по всему миру, то SEPA позволяет перевод денег только в евро в странах, входящих в зону SEPA. Сейчас это 38 государств: 27 стран Евросоюза и их соседи, включая Швейцарию и Великобританию.

Источник: Минфин
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