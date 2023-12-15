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15 декабря 2023, 9:02 Читати українською

Евросовет поддержал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Европейский совет 14 декабря принял решение начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Об этом президент Евросовета Шарль Мишель сообщил в X (ранее Twitter).

Европейский совет 14 декабря принял решение начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.
Фото: pixabay.com

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«Европейский совет решил начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой», — написал Мишель.

Отмечается, что Европейский совет также предоставил Грузии статус кандидата в ЕС.

Также ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства. Мишель попросил комиссию предоставить отчет до марта с целью принятия такого решения.

«Ясный сигнал надежды для их народов и нашего континента», — добавил Шарль Мишель.

Напомним

«Минфин» писал, что 8 ноября Еврокомиссия одобрила начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила почти все требования, выдвигаемые ЕС для начала переговоров о вступлении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 15

+
+30
Робин Гуд
Робин Гуд
15 декабря 2023, 9:24
#
Думаю мало у кого есть иллюзии по этому поводу: Украине сделали такой политический шаг — чтобы как-то морально поддержать, формально эти переговоры ничего не меняют ни в жизни Украины, ни даже глобально в приближении к членству в ЕС: потому что все страны ЕС прекрасно понимают, что с таким уровнем коррупции как в Украине, никто и близко не хочет иметь такого участника. А поэтому вероятно понадобятся ещё в лучшем случае лет десять или больше чтобы провести реальные реформы и реальное изменение коррупционной системы.

Более того, даже с принятием этого решения — Урсула фон дер Ляен сказала, что Украина для начала должна выполнить 7 пунктов, чтобы обсудили технические моменты начала переговоров. А там среди этих пунктов — показать реально эффективную борьбу с коррупцией. Этого не сделано и не факт что будет в ближайшее время сделано — и даже если технически переговоры начнутся, то никто «формальную» борьбу с коррупцией не возьмёт во внимание.

А реальная — никому не нужна, для украинской власти это норма.

Ну и «вишенка на торте» — новость про то, что пакет на 50 млрд. евро пока что заблокировали, вероятно до середины января или даже марта.

Но про эту новость скорее всего мало писать будут, а власти будут везде заявлять про очередную свою «перемогу» потому что приняли формальное решение о переговорах. А коррупция вообще мало кого беспокоит, разве что на уровне заявлений Подоляка: «мы знаем что у людей накопилось много вопросов о коррупции». Вот и всё)
+
+30
Три літри
Три літри
15 декабря 2023, 10:11
#
А поэтому вероятно понадобятся ещё в лучшем случае лет десять или больше чтобы провести реальные реформы и реальное изменение коррупционной системы.

Середня протяжність періоду приєднання країн до ЄС.

Наприклад Польща: заявка 1994, початок перемовин 1998, вступ 2004.
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
15 декабря 2023, 10:46
#
В этой ситуации — средний результат скорее как «средняя температура по больнице». Каждая страна с своей историей, своими реформами, поэтому в данной ситуации подход средней цифры скорее не слишком применим.

Турция кандидат с 1999, переговоры с 2005 — хотя, но они не так и спешат. Черногория в переговорах с 2012 года — до сих пор не в ЕС. Северная Македония с 2020 года в переговорах.

И это страны с меньшим уровнем коррупции чем в Украине: рейтинг Transparency по поводу коррупции — рейтинг:
Черногория — 65
Северная Македония — 85
Турция — 101
Украина — 116

Понятно что коррупция — не единственный фактор, но очень показательно, у нас уже заявляют про вступление в ЕС через пару лет и что все требования выполнены, мол не понимаем что ещё с нас хотят — это Венгрия такая плохая что не хочет Украину в ЕС. И что коррупция уже «практически побеждена» и так далее.

Украине дали «фору» в этих этапах скорее с политической точки зрения и чтобы морально поддержать. Но реально — до норм ЕС ещё огромное количество реформ надо провести, а главное — реально снизить масштаб корруцпии хотя бы до уровня стран ЕС (та же Румыния очень серьёзно занялась вопросом коррупции чтобы вступить в ЕС).

Так что пока только разговоры: украинские политики кричат что «какие мы хорошие, нас не берут», а реальность совсем иная.

Думаю тут последний этап растянется на многие годы, если вообще удастся его реализовать.
+
0
Три літри
Три літри
15 декабря 2023, 11:12
#
В этой ситуации — средний результат скорее как «средняя температура по больнице». Каждая страна с своей историей, своими реформами, поэтому в данной ситуации подход средней цифры скорее не слишком применим.

Тоді про що кампанія «десять років»? А хтось думав це буде швидше бо в інших було швидше?
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
15 декабря 2023, 11:41
#
Это само собой что от 10 лет минимум, но в случае Украины возможно и дольше будет, я в целом просто говорю что средняя цифра может быть не применима к Украине по причине ситуации с коррупцией.

Но у нашей власти это «уже вот-вот», как будто в следующем году уже в ЕС будем.
+
+20
neverice
neverice
15 декабря 2023, 11:16
#
В тому то і суть — тепер рух до ЄС залежить від швидкості наших реформ, а не волі якогось орбана. Якби блокував би, то ми навіть не отримали наступного пакету вимог по реформам. А цінність цих вимог неможливо переоцінити. Ніхто не каже, шо відкриття переговорів гарантує нам вступ вже через місяць. Відкриття переговорів — це подолання ще одного надзвичайно важливого етапу. І далі практично пряма дорога з фінальним босом на фініші у вигляді голосування за вступ. Але цінність реформ, що ми проведемо на цьому шляху не менш важлива за власне вступ. І тепер є ще й мотивація їх робити.
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
15 декабря 2023, 11:54
#
То что это очередной этап — это хорошо.

Но реальность покажет, что «финальный босс» окажется недостижим судя по всему ещё лет 10 или больше. Когда смогут реально искоренить по-максимуму коррупцию — тогда можно говорить о чём-то.

А мотивация делать реформы должна быть не только из-за вступления в ЕС, а из-за того чтобы сделать Украину процветающим и некоррумпированным государством.

Но у украинской власти другой подход — принять формально для ЕС какие-то законы, которые не работают, набрать штат НАБУ, который толком не работает, а сами коррупционные схемы никто искоренять не хочет. Поэтому чувствую будут пытаться водить за нос ЕС — мол «мы всё делаем, у нас всё хорошо», а реальных результатов не будет — поэтому ЕС и не согласится взять Украину в ближайшее время.

Не исключаю что когда-то глобально что-то изменится. Но похоже что очень нескоро.
+
+20
neverice
neverice
15 декабря 2023, 11:05
#
Ох як непереконливо, методички не оновились, чи що.
Відкриття переговорів — це велика перемога для нас. Успішно зроблений ще один крок. Далі тільки власне вступ до ЄС, який вимагає одностайного рішення всіх країн. Тобто, найближчі років 5 тепер практично неможливо блокувати наш рух до ЄС. Якби переговори не відкрили, то ми б так і топтались на одному місці, не отримуючи реальних вимог, які можна виконати. І з незрозумілим горизонтом наступних дій.
Тепер же, ніякий орбан чи фіцо не зможуть блокувати вже реальні вимоги для вступу. І ми спокійно отримаємо величезний список реформ, які нам не менш важливі за власне вступ. І далі все залежить лише від нас, як ми ці реформи робитимемо. А залежність від рішень окремих країн зʼявиться аж перед моментом вступу.
Це величезне досягнення.
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
15 декабря 2023, 11:50
#
Вот смотрите — Вы считаете что «топтались бы на одном месте». Реформы которые предлагает ЕС — это реформы в целом чтобы стать развитым государством, где коррупция действительно не будет проблемой.

Ок, дали бы этот список или нет — Украина могла бы и сама знать его на опыте других государств (если бы хотела) — или вести переговоры независимо от статуса «официального открытия переговоров». Потому что про эти реформы много раз уже говорилось, а по факту они не делаются.

«Величезне досягнення» — ок, сделали Украине поблажку и фору чтобы её поддержать, потому что вневоенное время даже на такой этап не перевели бы с подобным уровнем коррупции. Просто такой психологический ход, чтобы показать поддержку, а не за реальные заслуги.

Хорошо ли это? Да, хорошо, но это не достижение украинской власти, а подарок от ЕС по сути «на будущее».

Будут тянуть, предлагать всевозможные шаги в ЕС (про которые Украина и так знает, но не хочет проводить реальных реформ) — но в ЕС без реальных результатов по коррупции — никто не возьмёт. Эти реформы могли бы проводить и без вступления в ЕС, чтобы стать успешным государством — тогда бы с руками и ногами хотел бы забрать в ЕС.

Но зачем? Будут кричать дальше про «перемогу», просто потому что сделали такой «подарок», который реально в жизни украинцев ничего не меняет.

Так в чём «перемога»?
+
+15
innapcholko
innapcholko
15 декабря 2023, 10:25
#
О каком вступлении в ЕС может быть речь. Когда в стране полный беспредел???

https://www.youtube.com/watch?v=ocSfeSsQFCI
+
0
innapcholko
innapcholko
15 декабря 2023, 10:40
#
Еще интересный момент
ТЦК — это юридическое лицо, которое проводит медкомиссии без лицензии МОЗ!
+
0
innapcholko
innapcholko
15 декабря 2023, 10:58
#
С ТЦК это даже не коррупция, это просто ОПГ, причем крышует тут государство!
+
0
innapcholko
innapcholko
15 декабря 2023, 11:29
#
Еще печальный факт — почти каждый 2ой законопроэкт Верховной Рады — это копипаста законов которые были недавно приняты в эРэФии, даже во время войны…
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Три літри
Три літри
15 декабря 2023, 11:44
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Це не факт, це висмоктаний з пальця фейк часів президента Кучми. Але такі як ви досі носяться з ним як дурні з писаною торбою.
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0
innapcholko
innapcholko
15 декабря 2023, 11:48
#
Вы меня обвиняете во лжи, можете чем-либо подтвердить?

Из свежего:
в РФ приняли акциз на сладкое, после этого я читаю в украинском сми предложения ввсести акциз на сладкое!

Т.е. по вашему — фейк то что приняли в РФ акциз на сладкое, или то что в Украине предлагали ввести акциз на сладкое, или просто так совпало по времени?

А ну да есть же законопроект № 9032… только не пытайтесь меня разубедить, что это не копипаста законов эРэФии…
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