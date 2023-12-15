Европейский совет 14 декабря принял решение начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Об этом президент Евросовета Шарль Мишель сообщил в X (ранее Twitter).
Евросовет поддержал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
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«Европейский совет решил начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой», — написал Мишель.
Отмечается, что Европейский совет также предоставил Грузии статус кандидата в ЕС.
Также ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства. Мишель попросил комиссию предоставить отчет до марта с целью принятия такого решения.
«Ясный сигнал надежды для их народов и нашего континента», — добавил Шарль Мишель.
Напомним
«Минфин» писал, что 8 ноября Еврокомиссия одобрила начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила почти все требования, выдвигаемые ЕС для начала переговоров о вступлении.
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Более того, даже с принятием этого решения — Урсула фон дер Ляен сказала, что Украина для начала должна выполнить 7 пунктов, чтобы обсудили технические моменты начала переговоров. А там среди этих пунктов — показать реально эффективную борьбу с коррупцией. Этого не сделано и не факт что будет в ближайшее время сделано — и даже если технически переговоры начнутся, то никто «формальную» борьбу с коррупцией не возьмёт во внимание.
А реальная — никому не нужна, для украинской власти это норма.
Ну и «вишенка на торте» — новость про то, что пакет на 50 млрд. евро пока что заблокировали, вероятно до середины января или даже марта.
Но про эту новость скорее всего мало писать будут, а власти будут везде заявлять про очередную свою «перемогу» потому что приняли формальное решение о переговорах. А коррупция вообще мало кого беспокоит, разве что на уровне заявлений Подоляка: «мы знаем что у людей накопилось много вопросов о коррупции». Вот и всё)
Середня протяжність періоду приєднання країн до ЄС.
Наприклад Польща: заявка 1994, початок перемовин 1998, вступ 2004.
Турция кандидат с 1999, переговоры с 2005 — хотя, но они не так и спешат. Черногория в переговорах с 2012 года — до сих пор не в ЕС. Северная Македония с 2020 года в переговорах.
И это страны с меньшим уровнем коррупции чем в Украине: рейтинг Transparency по поводу коррупции — рейтинг:
Черногория — 65
Северная Македония — 85
Турция — 101
Украина — 116
Понятно что коррупция — не единственный фактор, но очень показательно, у нас уже заявляют про вступление в ЕС через пару лет и что все требования выполнены, мол не понимаем что ещё с нас хотят — это Венгрия такая плохая что не хочет Украину в ЕС. И что коррупция уже «практически побеждена» и так далее.
Украине дали «фору» в этих этапах скорее с политической точки зрения и чтобы морально поддержать. Но реально — до норм ЕС ещё огромное количество реформ надо провести, а главное — реально снизить масштаб корруцпии хотя бы до уровня стран ЕС (та же Румыния очень серьёзно занялась вопросом коррупции чтобы вступить в ЕС).
Так что пока только разговоры: украинские политики кричат что «какие мы хорошие, нас не берут», а реальность совсем иная.
Думаю тут последний этап растянется на многие годы, если вообще удастся его реализовать.
Тоді про що кампанія «десять років»? А хтось думав це буде швидше бо в інших було швидше?
Но у нашей власти это «уже вот-вот», как будто в следующем году уже в ЕС будем.
Но реальность покажет, что «финальный босс» окажется недостижим судя по всему ещё лет 10 или больше. Когда смогут реально искоренить по-максимуму коррупцию — тогда можно говорить о чём-то.
А мотивация делать реформы должна быть не только из-за вступления в ЕС, а из-за того чтобы сделать Украину процветающим и некоррумпированным государством.
Но у украинской власти другой подход — принять формально для ЕС какие-то законы, которые не работают, набрать штат НАБУ, который толком не работает, а сами коррупционные схемы никто искоренять не хочет. Поэтому чувствую будут пытаться водить за нос ЕС — мол «мы всё делаем, у нас всё хорошо», а реальных результатов не будет — поэтому ЕС и не согласится взять Украину в ближайшее время.
Не исключаю что когда-то глобально что-то изменится. Но похоже что очень нескоро.
Відкриття переговорів — це велика перемога для нас. Успішно зроблений ще один крок. Далі тільки власне вступ до ЄС, який вимагає одностайного рішення всіх країн. Тобто, найближчі років 5 тепер практично неможливо блокувати наш рух до ЄС. Якби переговори не відкрили, то ми б так і топтались на одному місці, не отримуючи реальних вимог, які можна виконати. І з незрозумілим горизонтом наступних дій.
Тепер же, ніякий орбан чи фіцо не зможуть блокувати вже реальні вимоги для вступу. І ми спокійно отримаємо величезний список реформ, які нам не менш важливі за власне вступ. І далі все залежить лише від нас, як ми ці реформи робитимемо. А залежність від рішень окремих країн зʼявиться аж перед моментом вступу.
Це величезне досягнення.
Ок, дали бы этот список или нет — Украина могла бы и сама знать его на опыте других государств (если бы хотела) — или вести переговоры независимо от статуса «официального открытия переговоров». Потому что про эти реформы много раз уже говорилось, а по факту они не делаются.
«Величезне досягнення» — ок, сделали Украине поблажку и фору чтобы её поддержать, потому что вневоенное время даже на такой этап не перевели бы с подобным уровнем коррупции. Просто такой психологический ход, чтобы показать поддержку, а не за реальные заслуги.
Хорошо ли это? Да, хорошо, но это не достижение украинской власти, а подарок от ЕС по сути «на будущее».
Будут тянуть, предлагать всевозможные шаги в ЕС (про которые Украина и так знает, но не хочет проводить реальных реформ) — но в ЕС без реальных результатов по коррупции — никто не возьмёт. Эти реформы могли бы проводить и без вступления в ЕС, чтобы стать успешным государством — тогда бы с руками и ногами хотел бы забрать в ЕС.
Но зачем? Будут кричать дальше про «перемогу», просто потому что сделали такой «подарок», который реально в жизни украинцев ничего не меняет.
Так в чём «перемога»?
https://www.youtube.com/watch?v=ocSfeSsQFCI
ТЦК — это юридическое лицо, которое проводит медкомиссии без лицензии МОЗ!
Из свежего:
в РФ приняли акциз на сладкое, после этого я читаю в украинском сми предложения ввсести акциз на сладкое!
Т.е. по вашему — фейк то что приняли в РФ акциз на сладкое, или то что в Украине предлагали ввести акциз на сладкое, или просто так совпало по времени?
А ну да есть же законопроект № 9032… только не пытайтесь меня разубедить, что это не копипаста законов эРэФии…