Евросовет поддержал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Европейский совет 14 декабря принял решение начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Об этом президент Евросовета Шарль Мишель сообщил в X (ранее Twitter).

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«Европейский совет решил начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой», — написал Мишель.

Отмечается, что Европейский совет также предоставил Грузии статус кандидата в ЕС.

Также ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства. Мишель попросил комиссию предоставить отчет до марта с целью принятия такого решения.

«Ясный сигнал надежды для их народов и нашего континента», — добавил Шарль Мишель.

Напомним

«Минфин» писал, что 8 ноября Еврокомиссия одобрила начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила почти все требования, выдвигаемые ЕС для начала переговоров о вступлении.