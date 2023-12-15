Венгрия наложила вето на выделение 50 миллиардов евро помощи Украине от ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение о долгосрочной программе бюджетной помощи Украине в размере 50 млрд евро от ЕС. Об этом он сообщил в Х (ранее Twitter).

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После завершения встречи лидеров Е С Орбан сообщил, что вето наложено на помощь Украине и что страны-члены ЕС вернутся к этому вопросу в следующем году на новом саммите.

«Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки», — написал он.

Сумма nightshift:

🚫 veto for extra money to Ukraine,

🚫 veto for MFF отзыв.

Будет идти обратно к следующему году в #EUCO по состоянию. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 15, 2023

Финансирование Украины, несмотря на венгерское вето

Президент Европейского совета Шарль Мишель призывает Украину видеть положительный сигнал в голосовании по бюджетной поддержке, несмотря на то, что венгерский лидер Виктор Орбан заблокировал ее принятие, сообщает Европейская правда.

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Президент Евросовета утверждает, что ставил своей целью собрать голоса всех 27 членов ЕС.

«Мы все еще способны иметь единодушные решения. Это всегда сложно. Но сейчас мы уже построили почти единодушие, все, кроме одного голоса», — заявил он.

Впрочем, Шарль Мишель уверен, что Украина все равно получит деньги.

«У нас есть инструменты для того, чтобы гарантировать, что Украина может рассчитывать на нашу поддержку, есть сильная политическая воля 26 лидеров принять этот „мегапакет“. И это — сигнал, который мы хотим послать Украине», — заявил он.

Мишель не уточнил, пойдет ли ЕС на принятие решения в обход вето Орбана (в финансовых вопросах страны ЕС имеют такую возможность), но подчеркнул, что ЕС выполнит финансовые обязательства по помощи Украине.

«У нас есть разные инструменты, чтобы обеспечить, что мы выполним свое политическое обещание», — сказал политик.