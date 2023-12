Венгрия наложила вето на выделение 50 миллиардов евро помощи Украине от ЕС

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

После завершения встречи лидеров Е С Орбан сообщил, что вето наложено на помощь Украине и что страны-члены ЕС вернутся к этому вопросу в следующем году на новом саммите.

«Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки», — написал он.

Сумма nightshift:

🚫 veto for extra money to Ukraine,

🚫 veto for MFF отзыв.

Будет идти обратно к следующему году в #EUCO по состоянию.