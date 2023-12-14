У Нацбанку фіксують відновлення темпів кредитування в усіх сегментах

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Відновлення кредитування

За його словами, одним із своїх пріоритетів на наступний рік, Нацбанк для себе визначив — відновлення кредитування. Банківська система пройшла перші два етапи оцінки стійкості, і регулятор бачить, що жодних неочікуваних новин для НБУ в оцінці стійкості банків немає.

Критичної ситуації наразі не вбачається, а там де буде потреба в докапіталізації, Нацбанк проведе необхідну взаємодію з акціонерами і рішення буде знайдено.

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«Ми вже бачимо протягом останніх 5 місяців відновлення темпів зростання кредитування по усіх сегментах: роздрібний, іпотечний і навіть корпоративний сегмент. Тішить також і те, що зростають темпи кредитування не лише в рамках державних програм, а зростають кредитні апетити, зростає кредитний попит, який покривається банками за межами державної кредитної підтримки», — сказав Пишний.