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13 декабря 2023, 19:13 Читати українською

Укрпочта все еще хочет получить национализированный PIN Банк

Укрпочта все еще заинтересована в передаче ей акций национализированного PIN Банка. Обновленные требования МВФ не должны воспрепятствовать этому. Об этом заявил гендиректор компании Игорь Смилянский на итоговой встрече команды Мининфраструктуры с дипломатами и общественностью, передает Интерфакс-Украина.

Укрпочта все еще заинтересована в передаче ей акций национализированного PIN Банка.
Фото: vikna.if.ua

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«В меморандуме МВФ нет ничего о том, что этого нельзя делать (передавать акции PINbank в уставный капитал Укрпочты, — ред.)… Владелец тот самый, только лучший пользователь, который может решить этот вопрос», — сказал Смелянский.

По его словам, экономический эффект от передачи банка Укрпочте составит в среднем 2,5 млрд грн в год, а 100% граждан в течение четырех месяцев получат доступ к банковским услугам.

Смелянский также считает, что для передачи акций PIN Банк Укрпочте не требуется разрешение Национального банка.

«Есть такая уникальная вещь, когда не нужно разрешение Нацбанка. Я на адвоката учился и меня там учили: никогда не задался вопросом, если не хочешь услышать не тот ответ», — ответил Смилянский на уточняющий вопрос о том, будет ли необходимо разрешение НБУ для транзакции.

В обновленном меморандуме экономической и финансовой политики с МВФ, обнародованном на этой неделе, добавился постоянный структурный маяк: Все банки, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, остаются под акционерным управлением Министерства финансов, а любые национализированные несистемные банки будут переданы Фонду гарантирования вкладов физлиц для санации (resolution)".

Напомним

«Минфин» писал в апреле этого года, что Укрпочта планирует получить в управление PIN Банк. За последние пять лет руководитель Укрпочты Игорь Смелянский мечтает вывести государственного оператора почты на банковский рынок.

В январе прошлого года Укрпочта подала в Нацбанке документы на покупку Альпари Банка. В июне приобретение даже успел согласовать Антимонопольный комитет Украины.

Но против превращения Укрпочты в банк выступил НБУ.

Источник: Минфин
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