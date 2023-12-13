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13 декабря 2023, 14:22 Читати українською

В Киевской области в населенных пунктах без покрытия разворачивают Starlink

В Киевской области начались работы по налаживанию альтернативной связи для населенных пунктов, где вообще отсутствует покрытие из-за атаки на «Киевстар». Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

В Киевской области начались работы по налаживанию альтернативной связи для населенных пунктов, где вообще отсутствует покрытие из-за атаки на «Киевстар».

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Что известно

Речь идет о 10 селах, где живет 3000 человек. В населённых пунктах оперативно организуются точки доступа к сети. Туда передаются терминалы Starlink и подключается Wi-fi там, где есть фиксированный интернет.

«Дал ряд безотлагательных поручений в связи с техническим сбоем у оператора „Киевстар“. Также обратились к мобильным операторам, чтобы они расширили зоны покрытия своей сети, где есть такая техническая возможность. Кроме этого, продолжаем усиливать систему оповещения. Районы и общины должны принять все возможные меры, чтобы население оперативно получало сигналы воздушной тревоги. Соответствующую задачу получили и полиция и ГСЧС: в случае опасности они будут извещать людей через громкоговорители», — сообщил Руслан Кравченко.

Также на местах жителям должна предоставляться информация об адресах Пунктов несокрушимости, где организованы альтернативные средства связи.

С перечнем Пунктов несокрушимости и картой их размещения можно ознакомиться здесь.

Напомним

12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака . По словам Комарова, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Также «Минфин» ранее писал , что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.

Кроме крупнейшего мобильного оператора под киберудар 12 декабря попал и monobank , но компании удалось отразить нападение.

У Приватбанка и Ощада возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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