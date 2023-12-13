Мораторий на выплату правительством Украины внешнего долга будет действовать до 2027 года. Реструктуризацию будет проведено к середине 2024 года. Об этом сообщил глава миссии Международного валютного фонда в Украине Гэвин Грей, передает пресс-служба МВФ.
МВФ поддержал мораторий на выплату Украиной внешнего долга до 2027 года
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Что говорит МВФ
«Амбициозную реструктуризацию внешнего коммерческого долга следует провести в первой половине 2024 года, чтобы помочь восстановить устойчивость долга и одновременно создать столь необходимое бюджетное пространство», — подчеркнул он.
Отмечается, что официальный мораторий кредиторов будет продолжаться до конца программы с МВФ (до 2027 года), а период моратория частных кредиторов, как ожидается, истечет в августе 2024 года.
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Предыстория
В августе 2022 года Минфин согласовал с инвесторами предложение отложить платежи по всем суверенным и гарантированным государством еврооблигациям на общую сумму около $21,1 млрд.
Комментарии - 8
APREL1982
4 июля 2023, 21:01
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Чувак иди лесом со своей стратегией, скоро осень всё увидишь
Ну, а чому кабанчики намагаються залякати оленів усілякими нісенітницями, розбирав тут: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/230482/