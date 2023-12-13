Минфин - Курсы валют Украины

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13 декабря 2023, 12:40 Читати українською

МВФ поддержал мораторий на выплату Украиной внешнего долга до 2027 года

Мораторий на выплату правительством Украины внешнего долга будет действовать до 2027 года. Реструктуризацию будет проведено к середине 2024 года. Об этом сообщил глава миссии Международного валютного фонда в Украине Гэвин Грей, передает пресс-служба МВФ.

Мораторий на выплату правительством Украины внешнего долга будет действовать до 2027 года.
Фото: epravda.com.ua

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Что говорит МВФ

«Амбициозную реструктуризацию внешнего коммерческого долга следует провести в первой половине 2024 года, чтобы помочь восстановить устойчивость долга и одновременно создать столь необходимое бюджетное пространство», — подчеркнул он.

Отмечается, что официальный мораторий кредиторов будет продолжаться до конца программы с МВФ (до 2027 года), а период моратория частных кредиторов, как ожидается, истечет в августе 2024 года.

Читайте: Кредиторы предложили Минфину предварительную модель реструктуризации внешнего долга — Фиала

Предыстория

В августе 2022 года Минфин согласовал с инвесторами предложение отложить платежи по всем суверенным и гарантированным государством еврооблигациям на общую сумму около $21,1 млрд.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+15
Alex2006
Alex2006
13 декабря 2023, 12:53
#
Бідні кабанчики)) А такі були сподівання на девальвацію, щоб хоч трохи зменшити свої збитки від купівлі долару :)
+
+45
Anton Chy
Anton Chy
13 декабря 2023, 12:57
#
Так, а кто теперь нам в долг будет давать, если можно просто на пару лет отсрочить выплату?
+
0
Leroy Jenkins
Leroy Jenkins
13 декабря 2023, 13:01
#
Ті кому треба спокійний регіон на сході європи, кризи з біженцями, зростання рівня бандитизму (а він буде) але питання в кількості.
+
+25
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
13 декабря 2023, 13:20
#
Ви такі мрійники… подивитесь що буде в 2024 році
+
0
Alex2006
Alex2006
13 декабря 2023, 13:42
#
А що буде, розкажете? А то такі пусті казочки від кабанчиків ми чули усі 7 років до війни, і минулого року звісно також, от приклад:
APREL1982
4 июля 2023, 21:01
#
Чувак иди лесом со своей стратегией, скоро осень всё увидишь

Ну, а чому кабанчики намагаються залякати оленів усілякими нісенітницями, розбирав тут: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/230482/
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
13 декабря 2023, 13:23
#
МВФ и Мировой Банк! Плюс др.страны. Главное % платить!
+
0
Alex2006
Alex2006
13 декабря 2023, 13:43
#
Усі ті, хто і зараз
+
0
penetrator1963
penetrator1963
13 декабря 2023, 13:01
#
А что, причин больше нет?))
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