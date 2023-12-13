МВФ поддержал мораторий на выплату Украиной внешнего долга до 2027 года

Мораторий на выплату правительством Украины внешнего долга будет действовать до 2027 года. Реструктуризацию будет проведено к середине 2024 года. Об этом сообщил глава миссии Международного валютного фонда в Украине Гэвин Грей, передает пресс-служба МВФ.

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Что говорит МВФ

«Амбициозную реструктуризацию внешнего коммерческого долга следует провести в первой половине 2024 года, чтобы помочь восстановить устойчивость долга и одновременно создать столь необходимое бюджетное пространство», — подчеркнул он.

Отмечается, что официальный мораторий кредиторов будет продолжаться до конца программы с МВФ (до 2027 года), а период моратория частных кредиторов, как ожидается, истечет в августе 2024 года.

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