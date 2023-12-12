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12 декабря 2023, 19:21 Читати українською

Vodafone и lifecell предупредили о проблемах с пополнением счета

Из-за сбоя в работе «Киевстара» о всплеске трафика и возможных проблемах с пополнением счета сообщили мобильные операторы Vodafone и lifecell.

Из-за сбоя в работе «Киевстара» о всплеске трафика и возможных проблемах с пополнением счета сообщили мобильные операторы Vodafone и lifecell.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах«В связи с технической аварией и остановкой работы сети на стороне „Киевстара“, наблюдаем всплеск трафика на системах Vodafone.
Фото: freepik.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«В связи с технической аварией и остановкой работы сети на стороне „Киевстара“, наблюдаем всплеск трафика на системах Vodafone. В том числе есть значительное увеличение нагрузки на систему приема платежей. Поэтому возможны задержки зачисления платежей на баланс, а также таймауты или ошибки на платежных страницах при выполнении пополнения», — заявили в Vodafone.

В компании отметили, что технические специалисты Vodafone работают над тем, чтобы выявить и решить проблему в максимально короткие сроки.

О возможных затруднениях с пополнением счета и работой приложения также предупредили в lifecell.

«Сегодня значительно возросла нагрузка на все сервисы lifecell из-за существенного роста количества запросов. Поэтому временно могут наблюдаться трудности с пополнением счета, активацией новых абонентов, сайтом или приложением. В то же время работа нашей сети стабильна», — отметила пресс-служба оператора.

Читайте также: IT-инфраструктура «Киевстар» частично разрушена — гендиректор компании

Напомним

12 декабря мобильный оператор «Киевстар» заявил о техническом сбое в сети, из-за чего могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет.

Причиной массового технического сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» стала хакерская атака на ядро ​​сети.

Позже вице-премьер по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков предположил, что «Киевстар» может возобновить работу за 4−5 часов.

Гендиректор «Киевстар» Александр Комаров заявил, что сроки возобновления работы сервисов оператора неясны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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