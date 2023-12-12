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12 декабря 2023, 19:15 Читати українською

НБУ насобирал 4,5 миллиона мелкими монетами: средства пойдут на ВСУ

Нацбанк завершил сбор мелких монет, которые люди могли сдавать в отделениях Приватбанка, Ощадбанка или ПУМБа в поддержку ВСУ. Всего было собрано 4,5 млн. гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк завершил сбор мелких монет, которые люди могли сдавать в отделениях Приватбанка, Ощадбанка или ПУМБа в поддержку ВСУ.

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Инициатива «Смелая гривна» проходила уже во второй раз. В этом году сбор монет проходил по всей Украине с 4 сентября по 8 декабря. Впервые акцию «Смелая гривна» НБУ проводил в августе-сентябре 2022 года.

Каждый мог передать для помощи украинским военным монеты номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5, 10 гривен по сети банков-партнеров: Приватбанк, Ощадбанк, ПУМБ.

Кроме того, можно было передать неплатежные монеты 1, 2, 5, 25 копеек, положив их в ящик в отделениях ПУМБ. Эквивалент этих монет также перечислен на спецсчет НБУ для поддержки сил обороны.

Акция, прежде всего, проводилась для детей и молодежи, которые имели возможность принять участие в сборе монет в своих учебных заведениях.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
12 декабря 2023, 19:29
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Такі монетки, як на фото, доволі цінні.
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