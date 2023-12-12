АМКУ не нравится монополия госбанков на соцвыплаты

Антимонопольный комитет просит Кабмин разобраться с монополией госбанков в сфере социальных выплат, в том числе пенсий и денежной помощи. Об этом пишут на сайте АМКУ.

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Комитет представил свои предложения правительству относительно изменений законодательства для допуска частных и не включенных в перечень системно важных банков для предоставления агентских и банковских услуг на условиях полноценной конкуренции с государственными и системно важными банками.

В АМКУ считают, что в Украине должны быть равные и прозрачные условия для банков, несмотря на форму собственности. Это будет способствовать развитию конкуренции на рынке и улучшит качество услуг. К тому же монополия госбанков нарушает права клиентов, которые не могут выбрать по своему усмотрению банк, оценивая при этом стоимость услуг и их качество.

Речь идет, в частности, о таких услугах, как выплаты пенсий, денежной помощи, пособия по рождению ребенка, грантов и микрогрантов на создание или развитие бизнеса, жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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