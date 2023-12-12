Число украинских беженцев в Польше снова растет

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 декабря 2023, 16:31 Читати українською

Число украинских беженцев в Польше снова растет

Впервые с марта 2023 года увеличилось количество украинских беженцев, находящихся под временной защитой в Польше. К концу октября этого года эта цифра превысила 957 тысяч. человек, что свидетельствует об изменении нынешней тенденции к снижению, сообщает Миграционная платформа EWL со ссылкой на данные Евростата.

Впервые с марта 2023 года увеличилось количество украинских беженцев, находящихся под временной защитой в Польше.
Фото: freepik.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Число украинских беженцев в Польше в октябре возросло примерно на 2 тыс. человек по сравнению с сентябрем. В марте 2023 года количество украинских беженцев в Польше составило 995 тысяч человек и постепенно уменьшалось.

«Несколько месяцев назад мы наблюдали рост волны выезда граждан Украины из Польши. Сейчас эта тенденция меняется. Поскольку наступают холодные месяцы, идет война, а россия усиливает свои атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, мы видим увеличение количества беженцев. Кроме того, в конце года в Польше традиционно больше предложений работы в таких сферах, как логистика или электронная коммерция, которые доступны людям без опыта и знания языка», — комментирует данные пресс-секретарь Миграционной платформы EWL Анатолий Зимнин.

По мнению эксперта, эти обстоятельства могут способствовать сохранению тенденции наплыва беженцев в Польшу. Но в ближайшие месяцы покажут, в каком направлении будет развиваться ситуация.

Число украинцев в ЕС растет

Данные Евростата свидетельствуют о том, что во всем Европейском Союзе наблюдается увеличение количества граждан Украины, находящихся под временной охраной. В октябре 2023 года это количество превысило 4,162 миллиона человек, что является ростом более чем на 50 тыс. в течение месяца.

Основными странами ЕС, в которых украинцы получили временную защиту, были:

  • Германия (1,176 млн),
  • Польша (0,957 млн),
  • Чехия (0,364 млн).

Напомним

«Минфин» писал что у большинства украинцев, вынужденно находящихся в Германии из-за полномасштабного вторжения, остается 494 евро (19,1 тыс. грн) в месяц после оплаты всех расходов, связанных с пребыванием в стране.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает YevgenMuza и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами