Число украинских беженцев в Польше снова растет

Впервые с марта 2023 года увеличилось количество украинских беженцев, находящихся под временной защитой в Польше. К концу октября этого года эта цифра превысила 957 тысяч. человек, что свидетельствует об изменении нынешней тенденции к снижению, сообщает Миграционная платформа EWL со ссылкой на данные Евростата.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Число украинских беженцев в Польше в октябре возросло примерно на 2 тыс. человек по сравнению с сентябрем. В марте 2023 года количество украинских беженцев в Польше составило 995 тысяч человек и постепенно уменьшалось.

«Несколько месяцев назад мы наблюдали рост волны выезда граждан Украины из Польши. Сейчас эта тенденция меняется. Поскольку наступают холодные месяцы, идет война, а россия усиливает свои атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, мы видим увеличение количества беженцев. Кроме того, в конце года в Польше традиционно больше предложений работы в таких сферах, как логистика или электронная коммерция, которые доступны людям без опыта и знания языка», — комментирует данные пресс-секретарь Миграционной платформы EWL Анатолий Зимнин.

По мнению эксперта, эти обстоятельства могут способствовать сохранению тенденции наплыва беженцев в Польшу. Но в ближайшие месяцы покажут, в каком направлении будет развиваться ситуация.

Число украинцев в ЕС растет

Данные Евростата свидетельствуют о том, что во всем Европейском Союзе наблюдается увеличение количества граждан Украины, находящихся под временной охраной. В октябре 2023 года это количество превысило 4,162 миллиона человек, что является ростом более чем на 50 тыс. в течение месяца.

Основными странами ЕС, в которых украинцы получили временную защиту, были:

Германия (1,176 млн),

Польша (0,957 млн),

Чехия (0,364 млн).

Напомним

«Минфин» писал что у большинства украинцев, вынужденно находящихся в Германии из-за полномасштабного вторжения, остается 494 евро (19,1 тыс. грн) в месяц после оплаты всех расходов, связанных с пребыванием в стране.