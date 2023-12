Стало известно число подавших заявку на гражданство Сальвадора за криптоинвестиции

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Власти страны анонсировали новую эмиграционную программу в начале декабря. Программа «Виза свободы Сальвадора» предоставляет возможность оформить вид на жительство и получить шанс обрести гражданство в обмен на $1 млн в биткоинах или USDT.

Всего в программе может участвовать не более 1000 потенциальных кандидатов. Технологическое сопровождение бизнес-эмиграции взялась обеспечивать компания Tether.

О первых желающих приобрести гражданство за биткоины сообщил советник президента Сальвадора Макс Кайзер: «На данный момент зарегистрировались 153 человека. Это $153 000 000 в виде пожертвований».

