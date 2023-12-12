Стало известно число подавших заявку на гражданство Сальвадора за криптоинвестиции

Не успели власти Сальвадора пообещать паспорта в обмен на инвестиции в страну биткоинами или стейблкоинами USDT, как уже 153 человека подали заявки на участие.

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Виза свободы Сальвадора

Власти страны анонсировали новую эмиграционную программу в начале декабря. Программа «Виза свободы Сальвадора» предоставляет возможность оформить вид на жительство и получить шанс обрести гражданство в обмен на $1 млн в биткоинах или USDT.

Всего в программе может участвовать не более 1000 потенциальных кандидатов. Технологическое сопровождение бизнес-эмиграции взялась обеспечивать компания Tether.

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О первых желающих приобрести гражданство за биткоины сообщил советник президента Сальвадора Макс Кайзер: «На данный момент зарегистрировались 153 человека. Это $153 000 000 в виде пожертвований».

Гражданство за крипту

Согласно оператору инвестиционной миграции Henley & Partners, некоторые страны предлагают гражданство за меньшие вложения. Мальта предлагает гражданство за инвестиции в местную экономику объемом 750 000 евро (около $810 000), Португалия за 280 000 евро (около $300 000), а Греция за 250 000 евро (около $270 000).

Недавно эксцентричный президент Сальвадора Найиб Букеле, который стоял за принятием резонансного закона о придании биткоина статуса национального платежного средства, объявил об уходе со своего поста. Причиной решения является участие в статусе кандидата в избирательной кампании на президентских выборах, итоги которых станут известны в феврале 2024 года.