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16 июня 2026, 12:54 Читати українською

Налоговый комитет поддержал 50% налог на прибыль банков в 2027 году

Налоговый Комитет рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу и в целом проект закона № 15262 об особенностях налогообложения прибыли банков. Об этом написал глава Налогового комитета Даниил Гентманцев.

Налоговый Комитет рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу и в целом проект закона № 15262 об особенностях налогообложения прибыли банков.

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Что предлагает законопроект

Законопроектом предлагается продлить на 2027 год применение для банков повышенной ставки налога на прибыль предприятий в размере 50% с одновременным запретом уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.

По оценке Минфина, законопроект в случае его принятия позволит привлечь в сводный бюджет 50 млрд. грн. по результатам налоговых периодов 2027 года.

Гетманцев напомнил, что 579,3 млрд грн — доходы 60 банков по итогам прошлого года. Это на треть больше 2023 года и на 14% — 2024. Речь идет не просто о доходах, а о сверхприбылях банков во время войны, полученных преимущественно за счет операций с государственными ценными бумагами.

Читайте: НБУ выступил против налога на прибыль банков в 50%: это грозит кредитованию экономики

«А тем, кто отчаянно критикует инициативу, напомню: все, что мы собираем налогами, направляется на оборону. Эти 50 миллиардов критически нужны нашей армии. Если мы хотим, чтобы Украина выстояла, все вместе должны работать ради будущего нашего государства», — подытожил он.

Регулятор против налога

Как писал «Минфин», Национальный банк Украины раскритиковал законопроект по повышенному налогообложению банковского сектора, заявив, что продолжение практики 50% налога на прибыль может повредить кредитованию экономики и ослабить способность банков поддерживать страну во время войны и послевоенного восстановления.

3 декабря 2025 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 14097 о повышении ставки налога на прибыль для банков до 50% на 2026 год.

Бывшая первая заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что повторное ретроспективное повышение налога на прибыль банков с 25% до 50% привело к сокращению капитала банковской системы. Это в свою очередь уменьшило возможности банков по наращиванию кредитного портфеля на 20%.

Ставка налога на прибыль в 50% впервые была временно введена с ноября 2023 года и применялась к прибыли банков, начисленной за весь 2023 год, а также действовала по прибыли за 2024 год. В 2025 году прибыль банков облагалась налогом по ставке 25%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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