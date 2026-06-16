НБУ запускает банки финансовой инклюзии: что это значит для граждан

Нацбанк принял изменения в ряд нормативно-правовых актов по ключевым вопросам регулирования и надзора за деятельностью финансового учреждения нового типа — банка финансовой инклюзии (БФИ). Об этом говорится в сообщении регулятора в телеграм-канале.

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Что это даст

Это позволит расширить доступ к качественным и безопасным финансовым услугам на территориях с особыми условиями, в частности, прифронтовых и деоккупированных.

«Мы даем старт беспрецедентной инициативе. Банк финансовой инклюзии призван решить вопрос полноценного доступа населения, в частности социально уязвимых групп, и малого бизнеса к финансовым услугам на отдаленных малонаселенных территориях, расположенных вблизи зон военных действий, а также на освобожденных территориях, — пояснил председатель НБУ Андрей Пишный. — Это вопрос выживания указанных регионов в сложных реалиях и важная составляющая глубинной трансформации финансового сектора, которую мы начали в 2024 году с целью построения самой инклюзивной финансовой системы в мире».

Одобренный пакет изменений к нормативно-правовым актам НБУ регулирует: