Сальвадор дает шанс получить гражданство за инвестиции в криптовалюте

Власти Сальвадора запустили программу, по которой предоставляют вид на жительство и шанс получить гражданство за инвестиции в страну в размере $1 млн через биткоин или USDT. Об этом пишет ForkLog.

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Инициатива в партнерстве с Tether, получившая название «Виза свободы Сальвадора», предусматривает участие не более 1000 человек.

Если все места будут заполнены, правительство заработает $1 млрд и продолжит развитие программы. Страны с похожими визовыми условиями типа Вануату ежегодно зарабатывают миллионы долларов.

Однако предложение Сальвадора в десятки раз дороже, чем в других юрисдикциях. В соседних государствах Карибского бассейна — Антигуа, Барбуда, Доминики и Сент-Люсии — минимальная сумма вложений начинается со $100 000.

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К примеру, Мальта предлагает гражданство за инвестиции стоимостью €750 000 евро (~$810 000), которое дает доступ к безвизовой Шенгенской зоне Евросоюза, включающей 23 страны, согласно данным консалтинговой компании по инвестиционной миграции Henley & Partners.

Основатель криптовалютного хедж-фонда Altana Digital Currency Алистер Милн написал в X, что предложение Сальвадора «неконкурентоспособно на мировом рынке», и отметил возможность покупки гражданства в стране ЕС за меньшие деньги.